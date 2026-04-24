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脫北加劇 北市人口10年少1個大安區

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北報導
脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數，十年已少掉一個大安區。圖為去年台北市民政局在台北花博公園舉行聯合婚禮。圖／聯合報系資料照片 許正宏
脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數，十年已少掉一個大安區。圖為去年台北市民政局在台北花博公園舉行聯合婚禮。圖／聯合報系資料照片 許正宏

北市少子、脫北潮嚴重，民政局統計人口都呈負成長，尤其去年前七月累計遷出逾六萬五千人，局長陳永德坦言「每月人口數掉一、兩個里，十年少一個大安區」，分析除出生數降、房屋稅新制實施，房價所得比高升都是原因。議員建議提高生育獎勵、釋出空房，讓年輕人願在北市生孩子。

陳永德昨在市議會民政委員會工作報告，議員秦慧珠、簡舒培、陳賢蔚、洪婉臻、王孝維都詢問北市府的人口對策。陳坦言，全台生育率全下降，北市又有脫北問題，每月在籍人數少七、八百人或七、八千人都有，「可少掉一、兩個里。」

民政局統計，去年每個月人口均是負成長，尤其上半年急遽遷出，二、三、五月分別遷出一萬一千人、一萬八千人及一萬兩千人，推測與財政部實施房屋稅差別稅率二點零新制，自住與非自住稅額增加至少一點六七倍，為適用自住稅率有關。

北市房價所得比高升也是原因，二○二四年第三季房價所得比十六點六倍，遠高於新北市的十四點零三倍、全國平均十點八二倍與桃園市的九點三九倍。居住成本居高不下，市民選擇購置鄰近縣市房產。

出生人數下降則因長期少子化導致育齡婦女人數遞減，生育動能不足、晚婚晚生壓縮生育機會，另依學術調查，經濟壓力也會影響生育。

民政委員會召集人王孝維認為，第一胎補助四萬元太少，市府應多給一點，生第三胎補助一百萬就可以。

議員簡舒培說，去年一整年她受邀的婚禮場「一隻手的指頭數得出來」；她認為生育獎勵金提高也不會讓年輕人想婚，房子才是最大問題，北市府應讓公務員工作與家庭平衡，思考用政策釋出空房，讓年輕人願意在北市生育。

民政局指出，北市平日日間活動人口比夜間停留人口多出六十五點二萬人，呈現自然外溢現象，在城市評比也一直維持最佳競爭力，會持續營造整體友善育兒環境，強化育兒公共化支持，減輕家長負擔。

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