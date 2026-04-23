穿西裝騎YouBike遭酸擺拍…幕僚曝蔣萬安被檢舉 真相卻讓酸民大翻車

近日社群流傳一段台北市長蔣萬安身著西裝騎乘YouBike的影片，遭網友酸爆蔣萬安「模特兒擺拍？」「已經很厭倦騎車擺拍的市長！」也有民進黨議員轟蔣「市長不是模特兒，不要畫虎不成反類犬」。北市研考會主委殷瑋今天接受網路節目專訪透露，這段影片還真的有人去檢舉蔣萬安，結果大翻車。

殷瑋說，發言團隊有公開說明，那一段影片，是一個大型國際民間社團要辦一個大型的會，邀請市長蔣萬安拍影片幫忙宣傳台北市政，卻被人放上網路酸，蔣萬安是以市長身分拍影片宣傳市政。

殷瑋也透露，甚至還真的有人去檢舉蔣萬安，並將檢舉的截圖貼上Threads，「說要看市府怎麼處理？」檢舉蔣萬安怎麼在人行道騎自行車？結果團隊跑去看，蔣萬安擺拍影片的地方是在自行車道。