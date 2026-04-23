台灣大哥大捐電視 挹注淡水教育與公共服務資源

為落實企業社會責任並縮短城鄉數位落差，台灣大哥大於2026年4月發起公益捐贈活動，將一批狀況良好且已下架的電視設備，提供給全台偏鄉地區的非營利組織、公務機關及學校使用，而這次捐贈來到新北市淡水區，期望透過資源再利用，提升數位教學環境與公共服務品質。

這次在淡水區的捐贈行動，透過紅樹林有線電視協力推動，一共捐贈給淡水國小及淡水國中各2台電視，以及淡水區漁會3台電視，總計7台再利用的設備投入教育與社區場域，進一步強化多媒體應用能力。在教學應用方面，學校表示，新設備將導入課堂教學，透過影片與圖像輔助，讓學生能以更生動、多元的方式吸收知識，有助提升學習動機與成效。

同時，部分電視亦設置於社區公共空間，作為政令宣導、活動公告及生活資訊播放之用，促進資訊流通與在地連結。紅樹林有線電視指出，此次捐贈不僅是設備轉贈，更是資源永續利用的實踐。透過賦予舊設備新生命，將企業資源轉化為社會價值，實質挹注偏鄉發展，讓更多居民受惠，持續朝向企業永續發展與社會共好的目標邁進。