汐止地政辦走讀汐止 百年地政與文化路徑巡禮

為了讓民眾認識地政知識與在地文史關聯性，汐止地政事務所與汐止社區大學跨界合作，共同辦理「走讀汐止百年地政與文化路徑」課程，今(23)日由講師帶著學員從忠順廟神社遺址出發，一路到陳萬乞古厝還有以前的水運遺址牛稠頭渡船頭，沿著基隆河畔精選了10個汐止在地景點，讓學員收獲很多。

汐止地政事務所秘書洪茂傑表示，去年跟今年初，各舉辦了一場地政檔案應用展，今天的活動是搭配汐止地政事務所今年要發行的《鐵馬，灘音，憶地政》這本書中內容的景點，帶領民眾一起從室內走到戶外，《鐵馬，灘音，憶地政》這本書，是與汐止社區大學共同所完成的，結合了地方特色景點與地政小常識，藉由走讀活動，讓民眾對地政工作與地方文史有更進一步的了解。

汐止早期發跡於基隆河沿岸中正老街，城市發展以上述區域為中心，向外擴散緊密連結，書中沿著基隆河畔精選了10個汐止在地景點，並帶領學員將書中景點走一遍，翻閱早期的「水返腳」如何發展成現在的「汐止」，並且透過實際走讀，邊聽講師說歷史，學員說對於汐止這片土地有更深的認識。

汐止社區大學校長鄭維棕提到，這次汐止地政文化路徑的巡禮，主要是汐止地政主辦，汐止社大站在教育的角度，請高老師以及社大部分學員團隊一起參與這次的活動，希望讓學員看到汐止地景地貌的變化，讓大家看到汐止百年來文化、地景的變遷。

汐止社區大學講師高松根指出，汐止古稱水返腳，有它地理的特殊性，像今天下午天氣陰雨綿綿，就是汐止的好天氣，因為基隆的東北季風會吹到汐止，大概還沒到台北市東湖就停，再加上基隆河的出海口就在關渡，水開始漲，漲到汐止也差不多要回去了，所以因為這兩個因素稱為水返腳，而汐止的發展歷史，可分為峰仔峙、水返腳及汐止3個階段，這次帶領學員走讀汐止百年地政與文化路徑，全程4.5公里，從忠順廟神社遺址出發，走水返腳老街，會到濟德宮、陳萬乞古厝，再到以前的水運遺址牛稠頭渡船頭，沿著基隆河左岸到右岸，還會到東山煤礦、台灣煉鐵工業遺址、清代劉銘傳鐵路遺址等等。

汐止地所進一步表示，為使大家能對書中內容更有感，彰顯新北推動「在地知識」的活力樣貌，並響應新北市立圖書館新北閱讀節活動，特別規劃本次「走讀汐止百年地政與文化路徑」課程，將文字轉化為真實體驗，透過實地走訪與解說，讓參與者能夠從走讀移動過程，閱讀汐止的歷史與文化，感受到地政業務的親和性，進而發現檔案應用的獨特魅力。