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暫停3個月開飯 汐止區北峰里300長者樂共餐
汐止區北峰里老人共餐轉眼間邁入第15個年頭，之前因為過年再加上元宵節等因素，老人共餐暫停了3個月，今(23)日終於恢復共餐，吸引了大約300位的長輩走出家門，一起到市民活動中心吃飯聊天。
等了三個月，終於再度開飯，中午時間11點還沒到，排隊人龍就已經在活動中心裡圍了一大圈，汐止區北峰里老人共餐一辦就是15年，前陣子因為過年再加上元宵節等因素忙不過來，所以老人共餐暫停了3個月，現在終於恢復舉辦，長輩說期待又開心。
由里長夫人掌廚，帶著志工媽媽們端出拿手好菜招待長輩，這一天菜色一樣好豐盛，有滷肉、炒豆干、高麗菜及蕃茄炒蛋，還有里長特別一早去拔的愛心竹筍，一個大盤子裝的好滿，菜色實在太豐富，有些餐盒小一點的根本就不夠裝。
北峰里長陳南海表示，今天是今年首度共餐，四月份恢復共餐，看到這麼多長輩齊聚在一起真的很開心，因為北峰里屬於傳統社區，大家都是認識很久的鄰居，現在里內的長者就有一千多位，共餐已經辦了10幾年，現在每次都有2、3百人來，如果是重陽節更多，會有6、700位的長輩來。
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