快訊

軍購條例最關鍵「項目與金額」朝野喬不定 韓國瑜宣布下周一再協商

台股爆量下殺…台積電、鴻海逆勢漲 法人指原來是這原因

美軍出招沒用？航運分析公司揭封鎖伊朗港口成效 貨物仍流向大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

暫停3個月開飯 汐止區北峰里300長者樂共餐

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
北峰里睽違3個月辦理共餐，長輩們都很期待。圖／觀天下有線電視提供
北峰里睽違3個月辦理共餐，長輩們都很期待。圖／觀天下有線電視提供

汐止區北峰里老人共餐轉眼間邁入第15個年頭，之前因為過年再加上元宵節等因素，老人共餐暫停了3個月，今(23)日終於恢復共餐，吸引了大約300位的長輩走出家門，一起到市民活動中心吃飯聊天。

等了三個月，終於再度開飯，中午時間11點還沒到，排隊人龍就已經在活動中心裡圍了一大圈，汐止區北峰里老人共餐一辦就是15年，前陣子因為過年再加上元宵節等因素忙不過來，所以老人共餐暫停了3個月，現在終於恢復舉辦，長輩說期待又開心。

由里長夫人掌廚，帶著志工媽媽們端出拿手好菜招待長輩，這一天菜色一樣好豐盛，有滷肉、炒豆干、高麗菜及蕃茄炒蛋，還有里長特別一早去拔的愛心竹筍，一個大盤子裝的好滿，菜色實在太豐富，有些餐盒小一點的根本就不夠裝。

北峰里長陳南海表示，今天是今年首度共餐，四月份恢復共餐，看到這麼多長輩齊聚在一起真的很開心，因為北峰里屬於傳統社區，大家都是認識很久的鄰居，現在里內的長者就有一千多位，共餐已經辦了10幾年，現在每次都有2、3百人來，如果是重陽節更多，會有6、700位的長輩來。

汐止

延伸閱讀

防災再添生力軍 汐止區公所與6家企業簽MOU

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

好市多神級護髮回歸！她一用變超順 大票會員驚喜：直接囤3罐

彰化里長殘暴毆妻致死還貼文營造愛妻形象 殺人罪判刑13年

相關新聞

人口流失…北市一個月設籍數最多掉「1、2個里」 民政局曝原因

台北市少子化、脫北嚴重，北市民政局長陳永德今赴議會報告，坦言北市每個月人口都在流失，每月戶籍數每月少7、8百人，最多7、8千人都有，「少掉1、2個里」。民政局也坦言，北市新生兒人數下降，房屋稅差別稅率2.0新制實施，房價所得比高升都是原因...

瑞芳區公所攜手企業簽署防災合作備忘錄 公私協力提升應變量能

為強化地方防災能量，瑞芳區公所攜手新北市政府消防局第六大隊舉辦「企業防災合作備忘錄」簽署儀式，透過整合在地資源，提升整體防災韌性。

暫停3個月開飯 汐止區北峰里300長者樂共餐

汐止區北峰里老人共餐轉眼間邁入第15個年頭，之前因為過年再加上元宵節等因素，老人共餐暫停了3個月，今(23)日終於恢復共餐，吸引了大約300位的長輩走出家門，一起到市民活動中心吃飯聊天。

汐止地政辦走讀汐止 百年地政與文化路徑巡禮

為了讓民眾認識地政知識與在地文史關聯性，汐止地政事務所與汐止社區大學跨界合作，共同辦理「走讀汐止百年地政與文化路徑」課程，今(23)日由講師帶著學員從忠順廟神社遺址出發，一路到陳萬乞古厝還有以前的水運遺址牛稠頭渡船頭，沿著基隆河畔精選了10個汐止在地景點，讓學員收獲很多。

台灣大哥大捐電視 挹注淡水教育與公共服務資源

為落實企業社會責任並縮短城鄉數位落差，台灣大哥大於2026年4月發起公益捐贈活動，將一批狀況良好且已下架的電視設備，提供給全台偏鄉地區的非營利組織、公務機關及學校使用，而這次捐贈來到新北市淡水區，期望透過資源再利用，提升數位教學環境與公共服務品質。

高德地圖疑慮 新北交通局：新北系統封閉、未對外提供數據

大陸高德地圖在台灣上線，紅綠燈倒數計時功能引發國安疑慮。 新北市交通局表示，目前交通號誌即時秒數及時制計畫數據並未對外開放，亦未於交通部運輸資料流通服務平台（TDX）上架，新北交通控制中心號誌系統屬於封閉式環境，以資安設備控管隔離...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。