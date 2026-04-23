瑞芳區公所攜手企業簽署防災合作備忘錄 公私協力提升應變量能

為強化地方防災能量，瑞芳區公所攜手新北市政府消防局第六大隊舉辦「企業防災合作備忘錄」簽署儀式，透過整合在地資源，提升整體防災韌性。

簽署儀式由瑞芳區長楊勝閔與川方企業股份有限公司董事長黃國欣、瑞慈宮主任委員周樹木共同完成簽署。未來川方企業將提供搶災設備支援，瑞慈宮則協助志工動員，強化災時人力與物資調度，建立更緊密的在地合作機制。

面對極端氣候帶來的挑戰，公私協力已成為防災重要趨勢。透過企業資源與民間力量的結合，不僅能在災害發生時迅速應變，也能於平時推動防災宣導，提升民眾防災意識。

瑞芳區公所表示，目前已整合13家企業及團體參與防災合作，未來將持續擴大參與基礎，強化災前、災中與災後整體機制，打造更安全且具韌性的生活環境。