新北考古季開跑 台韓海洋文化特展登場

「2026新北考古季」登場，以「永續蔚藍進行式」為主題，自3月至5月串聯國內外產官學界，推出特展、國際論壇、考古生活節與永續市集等系列活動。新北市立十三行博物館今舉辦開幕儀式，邀請日、韓博物館代表及國內外貴賓參與，在象徵史前文化的「人面陶罐」啟動下揭開序幕。

新北市副秘書長柯慶忠表示，今年考古季首度與韓國國立海洋博物館合作推出「阮ê海海人生—臺韓海洋文化交流特展」，透過台韓海女技藝與造船工藝對話，呈現跨國海洋文化連結與「人海共生」理念。韓方也於開幕致贈海女裝備，展現雙方文化交流情誼；韓國國立海洋博物館館長金鐘海指出，此次合作有助深化兩國在海洋文化資產保存上的連結，未來將持續推動展覽與研究交流。

十三行博物館指出，今年活動規模為歷年最大，重頭戲「考古生活節」將於4月25、26日登場，集結國內外逾40個單位，規畫多項互動闖關與手作體驗，包括海洋屏風創作、因紐特雪鏡裝飾、鯊魚齒項鍊DIY等，並結合水下考古、史前漁撈等主題，讓民眾透過體驗認識海洋文化。

此外，5月16、17日將推出「十三綠時尚×小樹市集」，設置逾200個攤位，推廣二手循環與永續生活概念。館長羅珮瑄表示，考古季除為文化活動，也結合環境教育與社會實踐，包括推動「文資進校園」，將海洋文化帶入北海岸學校，並與海洋大學合作開發文創商品，回饋在地社區。

十三行博物館表示，活動期間提供捷運關渡站、蘆洲站及八里渡船頭免費接駁，便利民眾參與。

「考古生活節」集結國內外逾40間專業機構，帶來豐富多元的考古體驗。圖／十三行博物館提供

「2026新北考古季」開幕活動邀請來自日、韓博物館代表與國內外貴賓共同揭幕。圖／十三行博物館提供