人口流失…北市一個月設籍數最多掉「1、2個里」 民政局曝原因

台北市少子化、脫北嚴重，北市民政局長陳永德今赴議會報告，坦言北市每個月人口都在流失，每月戶籍數每月少7、8百人，最多7、8千人都有，「少掉1、2個里」。民政局也坦言，北市新生兒人數下降，房屋稅差別稅率2.0新制實施，房價所得比高升都是原因。

北市人口下滑原因，可分為新生兒人數下降、遷出的人口數持續增加。民政局指出，出生人數持續下降與長期趨勢有關，例如長期少子化導致育齡婦女人數遞減，造成生育動能不足、晚婚晚生生育步調延後，導致壓縮生育機會，另依學術調查，經濟壓力也是影響生育的重要因素之一。

至於社會遷出增加，民政局分析，人口遷出的短期因素，例如114年遷出人口數急遽增加，推測與財政部房屋稅差別稅率2.0新制有關，因自住與非自住稅額至少增加1.67倍，為適用自住稅率，屋主本人、配偶或直系血親須於114年3月24日前設籍，之後續延長至114年6月2日，所以造成台北市114年上半年戶籍遷出人數增加。

據統計，去年前7個月人口都呈現負成長，其中2、3、5月各遷出1.1萬、1.8萬、1.2萬人，總計近4.3萬人，1至7月累計逾6.5萬人，民政局研判應與中央制定房屋稅差別稅率2.0新制有關。

另外，人口遷出的長期因素，包括台北市房價所得比高升，113年第3季房價所得比16.6倍，遠高於新北市14.03倍、全國10.82倍與桃園市9.39倍，因住宅成本，包含租屋居高不下，使市民優先購置新北市、桃園市等鄰近縣市房產；另因為北北基桃一日生活圈發展日趨完整，軌道交通網路發達，大幅降低人口移動的中間障礙，依照電信信令人口統計，平日日間活動人口比夜間停留人口多出65.2萬人，呈現都市發展自然的外溢現象。

民政局也指出，人口外溢不代表城市發展步入衰退，台北市仍是大台北地區「日間活動核心」與「產業核心」地位，創造龐大產值，提供大量工作機會；在相關的城市評比上也一直維持最佳的競爭力。北市也持續營造整體友善育兒環境，強化育兒公共化支持，減輕家長養育經濟負擔。