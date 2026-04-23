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新北考古季開幕推台韓特展 周末體驗跨國海洋文化

中央社／ 新北23日電
2026新北考古季首度與「韓國國立海洋博物館」跨國聯手推出「阮ê海海人生—台韓海洋文化交流特展」，透過台韓海女技藝與造船工藝交流，展現跨越國界的海洋情感。圖／中央社（十三行博物館提供）
2026新北考古季首度與「韓國國立海洋博物館」跨國聯手推出「阮ê海海人生—台韓海洋文化交流特展」，透過台韓海女技藝與造船工藝交流，展現跨越國界的海洋情感。圖／中央社（十三行博物館提供）

新北考古季開幕活動今登場，首度攜手韓國海洋博物館推特展，守護台韓海女技藝。25、26日也將舉行重頭戲考古生活節，集結國內外逾40個單位，透過趣味活動體驗海洋魅力。

2026新北考古季今天在十三行博物館舉辦開幕活動，新北市府副秘書長柯慶忠表示，今年新北考古季意義非凡，首度與韓國國立海洋博物館聯手推出「阮ê海海人生—台韓海洋文化交流特展」特展，展現「人海共生」的永續精神。

韓國國立海洋博物館現場也致贈珍貴的韓國海女裝備，館長金鐘海致詞強調，這次合作深化兩國在海洋文化資產保存上的連結，盼能持續透過實體展覽與學術研究，共同守護珍貴的海洋文化記憶。

根據新聞稿，今年新北考古季以「永續蔚藍進行式」為主題，重頭戲「考古生活節」將在25日、26日盛大登場，可體驗國內外逾40間機構闖關與手作活動，包含韓國全谷史前博物館「因紐特雪鏡裝飾」、日本山梨縣立考古博物館「鯊魚齒石製項鍊」DIY，台大人類學博物館也提供海上貿易體驗，或挑戰清大水下考古中心的「破釜沉舟」，潛入模擬海域直擊沉船現場。

十三行指出，5月16日、17日更將壓軸推出「十三綠時尚X小樹市集」，現場將設置超過200個攤位，推廣二手物品循環及永續教育體驗，以實際行動打造與環境共存的綠色博物館。

十三行館長羅珮瑄表示，新北考古季不僅是一場全民嘉年華，更是文化扎根與環境教育的重要實踐。自3月起跑的「文資進校園」活動，將海洋文化與海女知識帶入北海岸8所小學。十三行博物館更與國立海洋大學攜手開發海女文創商品，將收益回饋卯澳社區支持長者照護。

周末「考古生活節」活動期間，捷運關渡站、蘆洲站及八里渡船頭都設有免費接駁車，詳情可上十三行官網查詢。

考古 新北 十三行

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