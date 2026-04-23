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北市府：補助6樓以上舊建物修繕公設 最高138萬

中央社／ 台北23日電
全台屋齡超過30年的老屋多，圖為台北市萬華區的老宅。報系資料照。
全台屋齡超過30年的老屋多，圖為台北市萬華區的老宅。報系資料照。

台北市老舊建物多，建管處為鼓勵6樓以上建物成立管委會，針對共用樓梯等公用設施提供補助修繕費，申請分2階段，首次成立管委會者最高138萬元，有餘額再補助已成立管委會者。

台北市建築管理工程處今天以新聞資料表示，為增進公寓大廈共用部分維護管理成效，盼提升社區居住安全與品質，訂定「115年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助執行計畫」。

建管處表示，此計畫是透過實質補助經費，鼓勵民國92年前領到使用執照建物成立管委會，可針對公共通道溝渠跟公共安全相關設施、設備進行維護修繕。

新聞資料提到，建管處設置補助計畫開放申請分為2階段，第1階段是鎖定民國92年底前領得使用執照6樓以上公寓大廈，且必須是首次成立管委會並完成報備，受理時間為今年6月1日至30日。

建管處表示，第2階段會在第1階段經費核撥後仍有餘額就會開放申請，時間從今年9月1日至30日，對象擴大在民國92年底前領照建物且有報備完成的管委會。

針對計畫補助金額，建管處表示，若首次成立管委會的公寓大廈，每案最高補助額度為新台幣138萬元；若非首次成立管委會，補助上限為80萬元。同一棟公寓大廈每2年僅限申請補助1次。

建管處表示，針對具體修繕項目，補助比例也有所不同，如消防設備與緊急供電系統最高補助65%至80%，水塔及蓄水池清洗補助每座最高以1萬元為限。

建管處表示，今年度補助總經費為900萬元，名額有限，呼籲符合資格管理委員會及管理負責人踴躍申請，共同優化社區的生活環境。

公寓 管委會 老屋 補助 公設

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