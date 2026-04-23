反彈到認同... 北市大安區安居街「街道醫生」完工 幕後推手曝光

台北市安居街被票選為國土署街道醫生改善計畫第一名，推動時歷經不少風雨，今年3月底順利將1.1公里的道路環境改善，並以道路設計，讓行經街道的車速降低。今天交通局邀集國土署及當地里長舉辦記者會，交通局也預告第二階段為指南路，預計今年會做規畫案。

謝銘鴻介紹，「街道醫生」是由國土署於113年7月發起網路票選，第一屆經由票選出來由台北市大安區安居街作為改善計畫，經北市府內召開協商會議，並於同年10月國土署團隊了解現勘，了解當地實際需求，經過溝通調整，於114年7月新工處設計、115年3月底完工。

交通局說明，安居街為高度住商混合的街區，周遭也有白蘭市場，因此行人步行區域面臨障礙物、街道佔用問題，也容易與車爭道。因此，在當地黎孝里長方丁輝、黎元里長蘇偉彬溝通協助下，將全長1.1公里街道重新規畫，新增2000平方公尺及31處人行穿越線。

交通局說，優化停車及臨停機能，並增加機車停車格從138處增加為166格，同時，利用交錯分配方式，讓直行車輛行徑偏移，達到放慢車速的效果。整體經費由北市府自籌約1700多萬元經費，以加速完成設施的推動。

方丁輝、蘇偉彬說，其實一開始計畫推出，政府單位沒有做好溝通，導致民意有些意見，過程中感謝北市府說明，配合市長人本交通，交通局人員不斷前來溝通，前後調整不下五次以上，但也坦言，一樓店家、住家或長期使用空間的民眾勢必會反彈，很感謝北市議員王閔生、前議員趙怡翔挨家挨戶溝通，才順利推行。

國土署都市基礎工程組長蔡亦強也出席記者會，他說，「街道醫生」的投票是採網路方式，會去投票的通常是生活圈居住、上班上課等民眾，國土署過程中也會寄送Mail通知辦理情形。而安居街是全台第一個完成設計，是重要里程碑，雖然中央有全額補助，但北市這次以獨立經費完成，速度也得以加快。

蔡亦強說，目前「街道醫生」第三階段也正在票選，到5月17日截止，期盼民眾參與提案，對於生活圈的街道環境提出建言，期盼有更多案例能以完成。

交通局補充，下一階段北市的「街道醫生」為第二階段票選出的指南路、萬壽路、新光路一段，今年會做規畫案，事前也有政大學生會攜手，向在地討論研議。

國土署都市基礎工程組長蔡亦強、里長蘇偉彬、方丁輝，以及北市交通局長謝銘鴻頒發獎狀感謝里長在過程中的協助。記者邱書昱／攝影