汛期將至…新北水利局雙攻略 助中和區中正、建八路積淹水熱點除名

為解決新北中和區中正路及建八路一帶每逢大雨積淹水之苦，新北水利局投入約1080萬元經費推動排水改善工程，去年9月動工以來，主體排水溝已順利完工並恢復路面通行，關鍵的抽水機組也在本月由台電完成接電並測試完妥，機組已進入待命狀態，隨時可發揮戰力，緩解當地積淹水困擾，大幅提升用路安全與居住品質。

水利局長宋德仁表示，該路段過去因強降雨導致側溝排放不及，經勘察發現建八路舊有側溝受限於既有地形與地下管線，導致排水坡度不理想。此外，連城路側溝排水分別流向中正路及建一路側溝後排入雨水下水道，然而因中正路整體流路過長，遇大雨時常宣洩不及，導致路面積水影響安全。水利局透過專業診斷，採取「導流」與「加速抽排」雙重策略進行改善。

宋德仁指出，工程首先針對建八路完成200公尺側溝改善與高程調整，優化重力排水效率；另一方面於中正路新設2台5馬力抽水機，未來若遇瞬時強降雨，將立即啟動機械抽排，解決中正路排水流路過長的瓶頸。此外，水利局更主動協調台北市政府捷運工程局，於捷運「萬大-中和-樹林線（第一期工程）」連城路道路復舊過程中，調整連城路側溝流向，降低往中正路方向的水流負擔，透過跨單位協作提升整體排水成效。

水利局強調，都會地區地狹人稠且地下管線極其複雜，施作排水改善工程日益艱難，面對困境更要發揮創意思維，結合多元科技手段優化系統。市長侯友宜重視防洪治水，治水腳步從未停歇，對各低窪路段進行診斷並提出改善方案，至今已累積解決17個行政區，共97處的積淹水熱點，要精準解決各地積淹水沉痾，打造更安全、具韌性的安居城市。

新北中和區建八路排水溝因大雨宣洩不及，造成路面積水。圖／新北市水利局提供