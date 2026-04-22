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新北6月起120處公有停車場 開放小黃免費停2小時

中央社／ 新北22日電

因應夏季高溫及近期油價上漲，新北市府表示，為關懷計程車駕駛，6月起將開放約120處公有停車場，於每天上午11時至下午1時提供計程車免費停車2小時，讓駕駛用餐及休憩。

交通局長鍾鳴時今天市政會議進行交通建設專案報告；他說，交通發展須以數據為基礎，並兼顧經濟發展與弱勢照顧。隨著第二行政大樓將於今年底啟用，智慧運輸中心將導入大數據應用，提升交通管理的即時性與精準度。

市長侯友宜要求鍾鳴時，配合淡江大橋預計於5月通車及新北捷運三鶯線朝6月通車目標，相關人行系統、公車接駁、YouBike（公共自行車）設置、接送區與停車空間等配套措施，務必不能鬆懈，確保交通順暢銜接。

另外，為體恤計程車駕駛的辛勞，侯友宜說，因應夏季高溫及油價上漲，自6月起將開放約120處公有停車場，於每天上午11時至下午1時提供計程車免費停車2小時，作為駕駛用餐及休憩空間。希望以關懷回饋方式，感謝交通服務業者對新北市民、市府的協助。

市府交通局並說，新北市安坑計程車司機服務中心，將於23日在新店區安康路1段及安一路1段口南側橋下空間啟用。

新北 計程車 免費 淡江大橋

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