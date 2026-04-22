新北選手泰國踢拳奪2金2銀 經費有限仍國際發光

中國國民黨新北市議員洪佳君今天表示，台灣選手許昊珉於第二屆泰國踢拳世界盃奪2金2銀；新北市選手在經費有限下仍於國際賽場發光，表現難能可貴。

市議員洪佳君服務處告訴中央社記者，第二屆泰國踢拳世界盃（2nd Thailand Kickboxing World Cup2026），7日至12日在泰國曼谷舉行。

新聞稿指出，面對全球30多個國家、超過1000名選手的激烈競爭，台灣隊共派出16名選手參賽，最終勇奪12金、8銀、3銅，合計23面獎牌的成績，榮獲團隊世界排名第四。

其中，成人組選手許昊珉表現突出，獲2金2銀的亮眼成績，成為賽事焦點之一。他在臉書Facebook社團「我是土城人」貼文表示，感謝土城鄉親與企業廠商的支持，尤其，民主進步黨籍市議員彭一書賽前準備幸運紅包鼓勵；也感謝市議員洪佳君的鼓勵與支持，多次關心參賽經費是否足夠，讓他覺得溫暖。

洪佳君曾為跆拳道國手，並在世界盃跆拳道比賽代表台灣獲得金牌；她今天接受中央社記者訪問表示，理解選手出國比賽壓力，對於許昊珉勇於挑戰，以穩健實力站上國際舞台，表示肯定與感同身受。