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深化台馬教育交流 淡大和馬來西亞拉曼大學合作

中央社／ 新北22日電

淡江大學今天表示，為深化台馬教育交流並推動科普教育，特別與馬來西亞拉曼大學（UTAR）展開跨校合作，推動其深耕多年的「化學遊樂趣」科普教育計畫。

淡大發布新聞稿指出，4月18日舉辦「馬來西亞留台淡江大學校友會」創會30週年晚宴，邀請駐馬來西亞代表連玉蘋及馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和等多人參與。

淡江大學校長葛煥昭與拉曼大學校長尤芳達共同主持「化學車」企劃的推介儀式。葛煥昭贈予化學車模型，象徵兩校在理科人才培育上的緊密結盟，並以馬來西亞作為走向國際的第一站。

淡大表示，透過「行動實驗室」概念，讓學生親自動手實驗的化學車將走入校園，吸引各界濃厚興趣。未來，這輛象徵科學種子的「化學車」將在全馬各地展開巡迴，落實科普教育向下扎根的理念，持續深化兩校的戰略合作夥伴關係。

連玉蘋致詞指出，累計超過13萬名留台大馬學生是兩國最重要的紐帶，此次科普計畫的輸出，展現兩國合作已從人才流動提升至「教育軟實力」的深度對接。

馬來西亞 淡江大學

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