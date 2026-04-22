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汐止區「終身學習諮詢師」進階培訓 志工5月上線服務

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市「學習型城市」的學習地圖建構完成，進行「終身學習諮詢師」培訓教導民眾。圖／觀天下有線電視提供
新北市「學習型城市」的學習地圖建構完成，進行「終身學習諮詢師」培訓教導民眾。圖／觀天下有線電視提供

資訊時代，為了因應民眾學習需求，新北市政府推動學習型城市，並且培訓「終身學習諮詢師」，引導民眾可以更快的找到適合自己的學習課程，汐止區培訓進階研習，除了教導如何使用學習地圖平台，也邀請專業老師講情緒管理與人際互動與溝通，第一批志工也將在五月上線，在汐止區公所提供諮詢服務。

今(22)日，汐止區終身學習諮詢師志工進階培訓研習，在新北市立圖書館大同分館舉行，學員都是已經上過初階班課程，對於學習諮詢師有初步的概念，而這次上課，除了再加強「新北市學習地圖網」平台操作，也安排心理層面的，課堂上談情緒管理與諮商、以及人際互動與溝通。

經過初階與進階課程後，這群志工也將五月正式上線，因為要在第一線面對民眾，所以講習中也教導包括人際互動中的自我覺察，溝通藝術以及傾聽的要領、同理心的運用、還有如何面對民眾的學習焦慮，另外也帶著大家到學習商舖以及參觀終身學習機構，汐止社區大學志工說，不但可以幫助別人，自己也成長很多。

保長國小校長黃鈺樺表示，為了因應新北市「學習型城市」的學習地圖建構完成，特別進行「終身學習諮詢師」培訓，主要是教導指導民眾，如何透過google，打新北市學習地圖這7個字，就可以進到平台，裡面有共22類805個終身學習機構的各項學習資訊，共有1到2萬門的課程，可以提供民眾選修。

黃鈺樺指出，為了讓更多市民懂得如何進入「新北市學習地圖網」的平台操作，特別培訓「終身學習諮詢師」，以汐止區來講，將會從5月份開始，在汐止區公所一樓大門進去，服務台旁邊，會有專門的樓台為大家提供諮詢服務，大家有想要學習的課程，或是不知道如何使用「新北市學習地圖網」，都可以前往詢問，會有志工提供相關的訊息，協助民眾操作，希望提供民眾更多的學習機會跟管道。

汐止

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