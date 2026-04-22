防災再添生力軍 汐止區公所與6家企業簽MOU

因應極端氣候的挑戰，防災工作顯得格外重要，汐止區公所今(22)日，再度與6家企業簽署防災合作備忘錄，也讓汐止區的防災企業已經達32家，簽署儀式上包括新北市消防第六隊長林登港以及里長們都出席參加，希望透過公私部門的力量整合資源，提升整體的防救災效能。

簽署儀式在汐止區公所二樓的藝文走廊舉行，汐止區公所從107年起推動企業防災，至今已經達到32家，防災企業的行業已經涵蓋「食、衣、住、行」等各生活面向，在防救災上都能提供協助，像是災害發生時，可以由福泰飯店提供收容空間，由食家安公司供應熱食便當，並且透過家樂福支援生活物資採購，以及慈濟提供災民心靈上的安撫，從安置、供餐到生活補給等的一條龍支援模式，讓災民基本生活需求，能迅速獲得協助。

汐止區長林慶豐表示，今天很開心跟汐止在地企業簽署防災協議，目前為止已經有32家的防災企業，可以一起公私協力，大家一起守護我們的家園，共同打造一個更安全、更有韌性的汐止。

新北市消防第六大隊長林登港提到，很高興能夠來見證這次汐止區各個企業跟宮廟參與公所防災合作備忘錄的簽署，讓民間力量跟政府資源，共同努力進行災害防救，也希望透過這次簽署之後，針對企業需要的各項消防宣導、或是防災演練，消防大隊都可以全力協助，針對企業主之間災害防救的各項議題，也希望透過這次的機會跟後續的合作關係，讓救災量能更加完善。

汐止龍泉宮主委林家和說，宮廟是地方重要的信仰中心，防災也是所有人民最重要的事，所以未來如果有任何需要廟提供場所或是上課等等，都願意配合協助，支持在地防災出一分力。

歐姆佳科技公司營運長何沛明提到，公司從設立就在汐止，從大同路開始，現在則是在遠雄，一直以來都受到在地非常多的照顧，很開心能夠有這個機會參與更多的防災活動，未來也希望大家多幫忙多指導，讓企業端在防災部分能夠做的更好。