淡水區「賦舞女力」啟動 劇場結合文史推動性別平權

新北市政府為推動性別平權，從110年開始與新北市社區旅學關懷協會和旅學堂合作，培訓種子導覽人員及開辦淡水女路培訓課程，今年來到第6年，淡水區公所舉辦115年度「賦舞女力—劇場創新計畫」開學典禮，20位來自不同背景的女性學員齊聚一堂，展開為期6個月的培訓計畫。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，培訓邀集性平教育教師翁麗淑、臺灣婦女史專家蔡蕙頻、劇場工作者王于菁等專業師資，學員將學習「坐針氈」、「定格、內心話」等戲劇教育技巧，探討性別刻板印象、身體自主權等議題。課程同時結合淡水在地文史資源，由吳峻毅主講「淡水女史」與「文史轉譯」。這一次計畫以戲劇作為媒介，將歷史女性故事轉化為互動式教學內容，開創性別平等教育的創新路徑。活動吸引跨界貴賓共襄盛舉，共同見證這具社會意義的開學時刻。

新北市議員陳偉杰提到賦舞女力背後有一個更早、更長的經營脈絡。其實是淡水女路延伸出來的副牌，他說看見這條線，也看得見一個品牌在地方如何長出自己的樣子。

李琪說明，計畫將於淡水地區進行4場教育推廣，包含2場社區互動劇場及2場校園演出，預計接觸250位居民與學生。透過「演教員」的專業引導，觀眾不只是被動接收訊息，而是成為對話的參與者。