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新北檢調妨害選舉查察座談 嚴辦賭盤、境外介選

中央社／ 新北22日電

2026地方選舉將至，新北地檢署今天攜手新北市調查處舉辦座談，強調檢調將相互配合偵辦妨害選舉相關案件，且應關注防範選舉賭盤、境外介選案件，盡速查辦。

新北地檢署今天發布新聞，為因應今年底地方選舉，新北檢提前部署妨害選舉查察相關業務，3月起由檢察長郭永發率主任檢察官、檢察官前往轄下新北市警察局共11個分局，召開妨害選舉查察分區座談會。

郭永發今天上午再率主任檢察官陳旭華等人，前往法務部調查局新北市調查處召開座談會，會中新北市調處機動站、板橋站、重新站、雙和站主任就現行選情分析、佈雷狀況及各類妨害選舉案件的偵辦計畫提出報告。

新北市調處處長陳宇源指出，已針對本次選舉查察制定處理計畫，至今提報疑似違法情資十餘件，將與檢察官相互配合嚴密蒐證查辦。

陳旭華則提醒，應密切注意賄選熱區，落實蒐集犯罪事證並溯源追查，另對嚴重影響選舉秩序的假訊息及賭盤案件，要迅速蒐證與查辦，降低負面效應。

郭永發強調，選舉事關我國民主制度的維護，新北地檢署與新北市調處應相互配合並建立順暢溝通管道，對選舉賭盤應盡速查辦，特別關注與防制境外介選發生，各外站據點應宣導以正當方式爭取選民支持，切勿利用節日送禮、辦理旅遊等疑似賄選行為，以免自陷調查風險。若有任何妨害選舉案件，不分黨派、族群，一律盡速嚴以偵辦，絕無例外。

新北

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