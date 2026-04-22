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守護海岸環境 瑞芳海濱里響應地球日展開淨灘行動
瑞芳區海濱里面山靠海，環境維護不易，為響應世界地球日，今(22)日海濱里動員環保志工以及在地居民，針對里內大街小巷及蝙蝠洞公園展開大掃除，同時前往海岸進行淨灘行動，齊心還給社區乾淨整潔的生活環境。
中油深澳港供輸服務中心也熱烈響應淨灘活動，由液化石油氣事業部副執行長賴榮雄帶隊參與，與居民一同撿拾海漂垃圾，攜手為環境永續盡一份心力。
海濱里長鄧麗華表示，響應世界地球日，動員近八十位環保志工和當地居民投入清潔工作，針對街道巷弄及海岸邊的垃圾逐一清理，讓環境迅速恢復整潔，也展現社區守護家園的行動力。
環保志工協會理事長楊慶輝指出，期盼更多民眾走出家門，一同整理周邊環境、撿拾海洋垃圾，並呼籲遊客到海邊遊憩時務必將垃圾隨手帶走，共同維護海岸環境。
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