守護海岸環境 瑞芳海濱里響應地球日展開淨灘行動

考量環保及空汙問題，許多公廟現在金紙都統一焚燒，由環保局在焚化廠處理金紙與垃圾，但議員接獲不少宮廟反映，此舉褻瀆神明，呼籲要「專爐專燒」，環保局坦言，過去也曾考慮另設金爐，但三個焚化廠皆沒有配套或是倉儲空間。議員要求，市府需跨局處合作討論，並於一個月後說明進度。

2026-04-21 19:14