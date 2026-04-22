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首位台灣出生NASA太空人 林琪兒參訪國家太空中心分享經驗

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬、／新竹即時報導
林琪兒今天也前往TASA國家太空中心參訪，與正在推動太空科學與科技發展的研究人員與學生互動交流。圖／民眾提供
林琪兒今天也前往TASA國家太空中心參訪，與正在推動太空科學與科技發展的研究人員與學生互動交流。圖／民眾提供

在台灣出生的美國NASA太空人林琪兒，昨日回到台灣，他曾經兩度完成太空漫步之旅，預計這次訪問台灣5天，並有公開演講。林琪兒今天也前往TASA國家太空中心參訪，與正在推動太空科學與科技發展的研究人員與學生互動交流。

林琪兒今天到國家太空中心，由主任吳宗信親自接待，針對衛星核心技術與觀測效能進行討論。當林琪兒看見設備區時，也詢問技術細節，吳宗信則回應，衛星相關零件已基本達成自主研發與製作，而其運行於太陽同步軌道等。

美國在台協會（AIT）今天在臉書表示，美國太空總署（NASA）太空人林琪兒醫師將參與美國國務院教育文化事務局的公民講者計畫，於4月21日至25日訪問台灣，透過「自由250」（Freedom 250）相關活動慶祝美國建國250周年。在台北出生的林琪兒醫師，這次返台將走訪多座城市，與重要夥伴互動交流以推動尖端科技合作，並致力啟發下一代的科學家與工程人才。

AIT表示，林琪兒醫師是兩度執行長期太空站任務的老手，累計在太空停留311天。他曾在任務期間從外太空拍攝台灣的壯麗景象，讓人們得以從截然不同的視角看見這座島嶼。

AIT指出，林琪兒出生於台北，成長於美國空軍家庭，擁有科羅拉多大學醫學博士（MD）及美國空軍官校學士學位。AIT表示，他於2007年以航空醫官的身分展開NASA職涯，目前擔任詹森太空中心飛行作業局副局長，協助領導NASA載人太空飛行任務的執行工作。

林琪兒今天到國家太空中心，由主任吳宗信親自接待，針對衛星核心技術與觀測效能進行討論。圖／民眾提供
林琪兒今天到國家太空中心，由主任吳宗信親自接待，針對衛星核心技術與觀測效能進行討論。圖／民眾提供

美國 NASA AIT

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