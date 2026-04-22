新北市美術館開館周年即將登場 「流聲市集」熱鬧開逛

新北市美術館即將開館周年，新北市文化局指出，開館周年系列活動將於本周末4月25、4月26日登場，推出「流聲市集」、戶外演唱會及煙火、無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典，還有知名藝人畢書盡與新北市交響樂團跨節合作，與宇宙人等表演。活動兩天美術館同步祭出全館免門票入場優惠，並延長開放至晚間9點，邀請民眾走進新美館，從藝術展覽、市集體驗到夜間展演，一站感受多元文化魅力。

新北市文化局表示，「流聲市集」下午4點起在新美館戶外園區登場，以美學流動為主軸，匯集全台超過30家風格品牌，涵蓋特色餐飲、職人手作與設計選品。像是選用台灣東部越光米、口感溫潤療癒的「福仙丸」；傳承台南45年經典風味、香脆多汁的「美滿炸雞」，以及手工老麵打造層次口感的「一隅刈包」。

現場也集結多家職人手作，包括擅長捕捉自然線條的金工品牌「GinniaStudio」、由母女共同創作傳遞生活溫度的「發呀製物」，和風格鮮明的選物飾品「LEE:ZONG」等，透過各自的創作語言，讓藝術更貼近生活。

為展現新美館包容且多元的藝術能量，現場特別規畫多樣化的音樂演出，邀請知名跨界 DJ 林貓王帶來風格獨具的音樂選曲，更有充滿活力的「小小 DJ」，展現世代共融的創意能量；晚間7點展開的戶外演唱會，4月25日由徐暐翔、白安及Bii畢書盡接力開唱，其中畢書盡將攜手新北市交響樂團跨界共演，帶來結合流行與弦樂的音樂饗宴；4月26日則由盜魂爵士樂團、Gummy B和宇宙人接續登場，以多元音樂風格延續週末熱力。

連續兩天8點40分壓軸的「光有回聲」煙火、無人機展演，為本次周年活動亮點，透過超過2500發煙火與300架無人機同步編排，打造「天空雙舞台」的立體展演形式。無人機展演將視當日天候狀況彈性調整。

館內展覽同樣精彩，包括結合藝術與環境永續的國際特展「共織宇宙」，一樓新美聚場亦推出「新美花嘿噴?」展覽，展期自4月25日至8月16日，由新北市設計中心與文化基金會聯合規劃於A2至A6空間展出，並邀請日本藝術家大石曉規（Akinori Oishi）、當若科技藝術iF 、集刻互動媒體、新媒藝術家吳哲宇等團隊，以「花」為載體，進行設計轉譯，帶領觀眾探索專屬新北市的城市美學。

展覽開幕首兩日（4/25、4/26）適逢新北市美術館館慶，同步推出「尋找微笑花寶」活動，民眾凡至展區參觀並領取「微笑花寶」貼紙，集滿六張即可至設計商店參加抽獎，有機會獲得新北市特色符號貼紙或設計提袋一個，數量有限，換完為止。