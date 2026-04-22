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江怡臻追新北大巨蛋進度 體育局：確定地點後展開都計程序
新北大巨蛋將在樹林機五與淡海新市鎮之間擇一，新北市議員江怡臻今在議會質詢新北大巨蛋進度，與公布地點後的程序為何？體育局長洪玉玲回應，目前仍在樹林機五與淡海新市鎮兩案評估中，預計今年6至8月間公布最終選址，確認後講同步展開都市計畫變更、BOT案件評估等，同步展開．
江怡臻表示，大巨蛋一旦選址確定，距今年底僅剩半年時間，市府目標是2050完工，但現在能夠先做些什麼？
洪玉玲表示，下半年將優先啟動都市計畫變更，並依整體開發區相關規定推動審議流程，因屬大型開發案較繁複，但可同步推進，包括都市計畫變更、土地整合與開發機制評估等，分階段展開。
江怡臻說，大巨蛋將如何結合更多商業機能？洪玉玲回應，未來規畫不排除納入飯店旅宿及休閒娛樂設施，以因應賽事與演唱會帶來的住宿需求，並參考國內外案例，打造可早來晚走複合式場域，進提升營運效益與區域發展動能。
江怡臻指出，樹林地區近年發展快速，除土樹三鶯外，也串聯北北桃生活圈，期待大巨蛋等重大建設加速落地，帶動整體區域發展。
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