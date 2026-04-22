惠台政策商總表態竟被官員質疑 媒體人怒罵：對抗重要還是吃飯重要？

照片為全國商總官網截圖

【聚傳媒特約記者吳思賢報導】中共台辦在鄭習會後提出惠台政策，有官員不停潑冷水，但產業界陸續表態支持，最具代表性的全國商總竟被官員點名是受到對岸壓力。對此，媒體人彭華幹忍不住怒罵指出，根本關鍵就是：對抗重要還是吃飯重要？

彭華幹說，「你要對抗，我要吃飯！」古代所謂英雄豪傑，起義反叛朝廷，其實大多是快要餓死的農民，因為再不跳出來便將無路可走，他們只想活下去！

《聚論壇》的專欄提到，鄭麗文訪大陸後中國宣佈開放惠台十項政策，結果被綠營普遍解讀為老梗，沒新意，以商逼政。彭華幹不諱言，「也許都對！」但台灣農漁民多年處於困境中，政府仍然找不到方法，放棄14億人口的市場，從長遠看，是消磨這個原本就難以生存的島嶼競爭力，等美國農產品無關稅進口後，將會敲響這些基礎產業最後的喪鐘！

全國商總發動七大產業公會，對惠台政策作出歡迎反應， 事實上農民漁民對大陸重新開放市場是非常有感的，過去出口到對岸的石斑魚價格好，每斤賣到300元，現在砍半剩160元，這種利潤是在苦撐。而鳳梨與鳳梨釋迦更是跌到成本邊緣，幾乎已經沒有農民要種了，也許真有那麼一天，市場上再也買不到這些水果，因為有農民說，寧願拿去餵猴子也不採收。

彭華幹特別指出，高雄市農會理事長蕭漢俊，足以代表許多生計陷入困境的農漁民心聲。蕭理事長就呼籲政府放下意識形態，不要為反對而反對，因為日本與東南亞市場已經證明根本不是台灣產品的出路了！究竟產業目的是要永續發展，還是「只想活下去」？都已經如此不堪，代表連吃飯都要成問題了，誰還有功夫跟你抗中保台啊？

彭華幹也提到，韓國韓聯社最近引用國際貨幣基金組織IMF的統計，說5年以後日本與韓國人均GDP「將會落後台灣一萬美元」，這是因為拜科技產業與AI之賜？彭華幹忍不住直接質疑：「你能相信這種鬼話嗎？去講給廣大台灣基層產業聽，他們聽得下去嗎？科技業只佔多少比例？IMF要不要派人來台灣實地看看？我根本懷疑這個大外宣已經花錢做到可以通IMF了，不然這麼白目的調查是誰寫的？」

彭華幹說，也許洋人不懂，但是民進黨知道真相，却依然故我，帶著全民去撞山，要至死方休嗎？還有不具名的「官員」指商總是受到中國壓力而配合？他聲援商總說：「拜託，商總不替產業著想，那乾脆廢掉好了，它的壓力是來自人民吧！」要商總負一切責任？扣自己人紅帽子，這政府最在行，不然就說是統戰？再說一次，他們只想吃飽，不知道到底該負責任的，究竟是誰？

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