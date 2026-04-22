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發芽馬鈴薯能吃？媒體人：別拿生命跟龍葵鹼硬碰硬

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圖片為楊秉儒提供

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】發芽的馬鈴薯到底能不能吃？這原本應該只是一個再普通不過的生活常識題。但在這個資訊破碎、情緒先行、人人都能靠一句「我吃幾十年都沒事」就自封為專家的年代，一個本來很簡單的食安問題，竟然演變成了一場危險的集體誤判。

資深媒體人楊秉儒強調，必須直接講結論：原則上，發芽的馬鈴薯最安全的做法，就是直接整顆丟掉。

楊秉儒說，因為你不是在賭它「到底有沒有毒？」而是在賭它「毒到什麼程度？」。這種賭局，通常很不划算。畢竟，一顆馬鈴薯才十幾塊，但掛急診不只比較貴，過程還極其痛苦。

楊秉儒表示，真正危險的不是芽，而是「戰備狀態」的生化武器。很多人以為，馬鈴薯發芽只要把芽眼挖掉、把綠色的地方削掉，就還能繼續吃。這種觀念最大的問題在於：你看到的「芽」，不是問題本身，而是警報器。

馬鈴薯（茄科植物），天生就含有天然毒素——龍葵鹼（Solanine）以及卡茄鹼（Chaconine）。正常狀態下，其毒素含量極低（約 2~10 mg / 100g），遠低於20 mg的安全紅線。但只要一發芽、變綠、受光，整顆塊莖就會啟動防禦機制，毒素濃度可能直接暴衝5到6倍，甚至達到100~200 mg以上。

簡單講：當你看到芽眼時，毒素早就不是「局部施工」，而是「全區開工」了。

楊秉儒提醒，「局部處置」在化學擴散面前毫無意義，「把芽挖掉就好了」是一句極其無知的託詞。發芽代表整顆馬鈴薯已經進入生長週期，毒素會沿著維管束擴散至整顆塊莖。你切掉的只是「肉眼可見」的病灶，但那些無色、微苦的神經毒素，早就滲透進你以為乾淨的果肉裡。這就像你在家裡看到一隻蟑螂後把它打死，然後安慰自己家裡只有那一隻一樣，問題通常沒那麼簡單。

楊秉儒提醒：加熱完全無效。另一種常見的降智迷思是：「沒關係，煮熟就沒毒了。」科學真相是：龍葵鹼的分解溫度高達260°C。一般家庭的蒸、煮、炒、炸，溫度頂多在100°C到200°C之間。也就是說，你就算把它炸成金黃酥脆的洋芋片、烤成薯條、燉成馬鈴薯燉肉，毒素依然紋風不動。龍葵鹼不會因為你很會做菜，就突然被你的廚藝感化。

楊秉儒指出：綠色是毒素的「警報器」。馬鈴薯表皮變綠來自於葉綠素。葉綠素本身無毒，但它是龍葵鹼大量增生的同步信號。當馬鈴薯開始變綠，代表它不只準備進行光合作用，也準備讓你拉肚子。你把綠皮削掉，就像把汽車故障燈拆掉——燈不亮了，不代表引擎真的修好了。

楊秉儒提到歷史的教訓：Lenape 馬鈴薯的啟示，別以為「不發芽」就一定百分之百安全，品種決定了下限。1960 年代美國研發的「勒納佩（Lenape）」馬鈴薯就是經典案例。這款為了洋芋片而生產的品種，即使在未發芽的正常狀態下，天然毒素濃度就直逼30 mg / 100g，導致大量消費者中毒。這告訴我們：馬鈴薯的毒性風險，從來不是單一因素決定的。

龍葵鹼是「神經毒素」、但別被這個詞誤導，以為它像某些毒品一樣有快感。龍葵鹼不會觸發大腦獎勵機制，它帶來的只有純粹的物理折磨。輕微中毒：嘴巴發麻、咽喉灼燒感、噁心嘔吐。嚴重中毒：頭痛、視力模糊、心跳變慢、抽搐甚至昏迷。致死劑量：約3-6mg/kg。

有人說：「我以前都這樣吃，也沒事。」楊秉儒認為這種邏輯與「我以前騎車不戴安全帽也沒摔死」本質上沒有差別。倖存，不代表安全。可惜，自然規律不是靠喊口號就能改變的。發芽、變綠、皺縮、放太久的馬鈴薯，直接丟掉。不要拿自己與家人的腸胃與健康，去替一顆十幾塊錢的馬鈴薯承擔風險。真正值得珍惜的，從來不是食物，而是你保持理性的能力。回歸科學與常識，才是最不容易吃虧的做法。

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