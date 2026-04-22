好萊塢當紅男星當街熱吻大23歲妻 霸氣享受姊弟戀

照片為仲業文創提供

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】好萊塢當紅男星亞倫・泰勒-強森（Aaron Taylor-Johnson，35歲）近日被目擊與導演妻子山姆・泰勒-強森（Sam Taylor-Johnson，59歲）現身倫敦諾丁丘。兩人在正午時分悠閒散步，全程形影不離，亞倫更在眾目睽睽之下情不自禁將山姆攬入懷中深情熱吻，罕見大方放閃，瞬間成為媒體與粉絲關注的焦點。

這段相差23歲的感情自2008年兩人合作電影《搖滾天空：約翰藍儂少年時代》相識以來，始終是外界熱議的話題。面對長年的輿論壓力，夫妻倆展現出極其強大的內心與霸氣態度。

山姆在受訪時直言，年齡差距在他們的婚姻中「從來不會被提起」，並反問大眾：「到了現在，這還重要嗎？」而亞倫面對外界質疑他們進展「太快」的回應則更為鮮明：「別人在二十幾歲才做的事，我 13 歲就已經在做了。什麼叫做『太快』？人生本來就該按自己的步調去享受。」

有趣的是，亞倫這場發生在倫敦街頭的浪漫約會，也意外為他即將上映的新片增添了話題。他在全新動作力作《0時盜數》中飾演一名拆彈少校，故事講述因發現二戰未爆彈而引發全城大疏散，卻成為一場精心策劃劫案的完美掩護。戲外的亞倫在倫敦街頭享受著甜蜜生活，戲內的他則在同一個城市面對生死一瞬的極限挑戰。

隨著亞倫泰勒強森迎來事業高峰，讓在台剛上映的《0時盜數》增添了不少話題。影迷屆時可走進戲院，一睹這位銀幕硬漢在倫敦街頭展現的另一種帥氣面貌。

聚傳媒