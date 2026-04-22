陳偉杰籲推國中小教科書全額補助 新北教育局允研議

桃園將推出教科書全額補助政策，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時，要求教育局研議公私立國中小「教科書全額補助」政策 ，陳偉杰認為，為落實義務教育「免學費、免負擔」之初衷，市府應主動編列預算，不讓新北孩子的權益落後於鄰近城市。教育局承諾針對桃園的實施背景研議。

陳偉杰指出，憲法保障義務教育免納學費，但長期以來，每學期註冊單上的「教科書費」對許多家庭而言，仍是一筆實質的經濟壓力 ，若市府能全面支應此項費用，預計每名學生每學期可省下1500至1900元，對家庭來說是最直接、最有感的支持 。

教育局長張明文説，站在台灣目前少子女化的立場，是應該要積極辦理這樣的社會福利，若全面推動，新北財政需花費10億元。

陳偉杰以桃園市為例，指出桃園市已率先推動國中小免費營養午餐，並預計於115學年度全面實施教科書免費措施，新北市作為全國最大城市，面對少子化挑戰，更應將此視為對下一代健康與城市未來的「公共投資」，強化城市競爭力 。

張明文坦言，新北免費營養午餐剛起步，若實施這樣的政策會對於財政造成不小的負擔，將會盡速研議。