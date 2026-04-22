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新北民眾檢舉違停後遭冒名訂披薩 員警涉案遭移送

中央社／ 新北22日電

新北市有民眾檢舉違停後，收到多筆餐廳、披薩訂單簡訊，被冒名訂購餐點，懷疑個資外洩。經警方清查比對，確認是蘆洲警分局勤務指揮中心員警疑因情緒失控犯案，遭懲處送辦。

根據臉書社團「我是蘆洲人」貼文，一名網友指18日上午行經五股區芳洲六路一帶時，發現多輛汽車違停，隨即撥打110報案檢舉，但因未見警員到場處理，他隨後又再致電檢舉，並收到檢舉成功的通知。

隨後，該網友莫名收到多筆餐廳、披薩的訂單簡訊，發現自己的手機號碼被冒用，且訂位名字顯示「方洲六」，懷疑個資是否因檢舉報案而被盜用、惡作劇。同樣也有其他民眾曾有檢舉及遭冒名訂披薩遭遇，警方在接獲民眾報案後展開偵辦。

蘆洲警分局分局長王耀輝今天下午召開記者會表示，全案報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，經調閱分析店家訂單資訊與資通資料交叉比對，發現分局勤務指揮中心一名執勤員警疑似涉案，經個別懇談後突破心防，員警才坦承因個人情緒失控犯案。

他表示，經初步調查，全案為這名員警個人偏差行為，無其他員警參與，並非系統漏洞或個資外洩所致。除目前已報案4名民眾外，還透過比對分析清查出另1名未報案受害者，並已主動聯繫完成偵詢程序。

他表示，員警涉不當蒐集並利用民眾報案個資，詢後依違反妨害信用、偽造私文書、個資法公務員假借職務上機會非法蒐集利用個人資料等罪嫌，移請新北地檢署偵辦，另召開考績會記1大過並調離現職。

王耀輝表示，涉案員警主管勤指中心主任調整為非主管職務，後續再依刑事偵審結果及民事和解情形，續行檢討處置並追究相關人員考監責任。同時，警方也對於員警不當行為深表痛心遺憾，並向被害民眾、受影響店家及造成警譽受損，表達最高歉意。

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