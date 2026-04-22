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淡江大橋機車道安全引議 侯友宜：辦理救護演練

中央社／ 新北22日電
新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影

淡江大橋5月12日將通車，新北多名市議員與民眾質疑機車道過窄及安全圍籬過高等。市長侯友宜表示，交通安全是最高原則，通車前，將請警察局與消防局做好車禍傷者救護演練。

新北市政府交通局長鍾鳴時今天在市政會議專案報告表示，經審慎評估後認為，橋梁機車安全島容易造成機車碰撞、尖峰時間影響車流。拆除重新橋分隔島後，事故率下降33%；福和橋實體分隔島改為槽化線後，事故率下降47%；新北大橋重新配置、改善閃電車道後，事故率下降90%；大漢橋拆除機車分隔島工程則進行中。

即將通車的淡江大橋機車道，則引起外界討論，除質疑路幅狹窄，也有網友擔心消防救護如何搬運傷患、機車如何處理等。

侯友宜回應中央社記者詢問時表示，安全永遠是最高原則，警察局會與交通局、消防局、工務局會同中央相關單位，逐段會勘，了解道路安全性。

副市長朱惕之也告訴記者，尚未改變現狀前，市府會針對淡水端、八里端的救護與搶救實施演練，通車後如何在黃金時間及時搶救，才是務實的態度。

警察局長方仰寧表示，擬建議交通部公路局，優先於機車道與主線車道間設置缺口，以利傷患救護、事故排除及交通疏導。

至於非公路局特約大型拖吊車，是否得行駛淡江大橋執行作業？新北市警局建議納編特約廠商，以利即時調度。另外，建議淡江大橋調整為一般道路，並配合將台61線0K里程起點調整至八里端。

國民黨市議員陳偉杰向中央社記者表示，機車道兩側均有鋼索錨碇座與硬體護欄，在封閉的單線空間，若發生車禍、車輛火警，面對卡死的車流，救護與消防車將無法進入施救。

民眾黨市議員陳世軒日前也表示，騎士在河口強風環境，若缺乏足夠避讓空間，易撞擊護欄或發生擦撞。民進黨市議員鄭宇恩則質疑機車道過窄，過高的安全圍籬會阻隔救護車的搶救。

侯友宜 新北 淡江大橋

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