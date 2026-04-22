北市有配偶或同居男女勞參率差距 近未婚3倍

台北市主計處今天表示，114年台北市「有配偶或同居」男、女性勞參率差距為13.3個百分點，是「未婚」的差距4.7個百分點的2.8倍，不排除跟育嬰假等政策推動、勞資觀念改變有關。

台北市主計處依行政院主計總處發布最新人力資源調查結果，彙整分析114年台北市勞動力參與率為54.6%，其中男性勞參率為61.5%、女性為48.6%，男性比女性多出12.9個百分點。

主計處觀察婚姻狀況的兩性勞參率差別發現，114年北市「未婚」男性勞參率為72.2%、女性為67.5%；對照104年，分別增加7.2個百分點、3.4個百分點。主計處說，顯示10年來未婚者的勞參率有增加，不排除跟工作機會增加等因素有關。

而114年北市「有配偶或同居」的男性勞參率為56.6%、女性43.3%，較104年減少9.7個百分點及4.3個百分點。主計處說，不排除與現在孩子生得少，獲得上一代經濟支撐較強，或者不需扶養上一代等因素有關。

又北市「有配偶或同居」的男、女性勞參率差距為13.3個百分點，較「未婚」男、女性勞參率差距為4.7個百分點大，約達2.8倍。主計處說，不排除跟育嬰假等政策推動，以及勞資雙方對請育嬰假等觀念改變有關。

不過以上的兩性勞參率差距，對比104年「有配偶或同居」男、女性勞參率差距18.7個百分點，則呈下降趨勢。主計處說，對比10年前，現在兩性勞參率差異縮小。

此外，若以年齡觀察兩性勞參率差異，主計處說，男性勞參率以35至39歲的98.3%最高，30至34歲的94.1%居次。女性則以25至29歲的91.6%最高，30至34歲的90.3%居次。

又性別差距以55至59歲最大，男性比女性多達26.4個百分點，60至64歲差距23.9個百分點次之。不過15至29歲各組別的勞參率，皆以女性高於男性。

以上顯現女性較年輕就打工或工作，但中、高齡後退出職場；男性則相反；是否與男性服兵役、擔任高階主管或創業者較多等因素有關。主計處說，不排除。