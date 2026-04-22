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中醫師康錦花行醫育兒35年 獲選模範母親

中央社／ 新北22日電

醫師康錦花與丈夫洪啟超是嘉南藥專班對，兩人成婚後行醫35年且育有2子，在兼顧救治無數病患及家庭教養下，今年獲選新北模範母親，市長侯友宜親往致賀。

侯友宜、社會局長李美珍、新莊區長朱思戎及國民黨議員蔡健棠等地方人士今天前往新莊向康錦花致賀。

康錦花的丈夫洪啟超表示，他們是嘉南藥專的班對，畢業後結婚還一起考上中醫師並執業，他笑說妻子是花醫師，而他是草醫師，兩人是花草配。

康錦花表示，夫妻育有兩子也都具醫藥專業，而她自己憑藉著對中醫的熱忱，遠赴北京、廣州進修，將現代醫學與傳統針灸辨證結合，發揚「溫氏現代針灸」精髓，對於安神及安眠有效果。侯友宜及蔡健棠笑說，他們真的需要針一下，才能睡得好一點。

侯友宜致贈微波爐等賀禮並與康錦花親友合影，場面溫馨。侯友宜笑說花醫師以精湛醫術守護病患，以美味料理溫暖家人，願這份心意，為花醫師的健康生活加分，讓幸福滋味信手拈來。

社會局表示，侯友宜當面邀請康錦花及其家人，於25日到市府，接受各界的祝福和表揚。

新北 醫師 國民黨

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