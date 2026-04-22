淡江大橋通車前整備 沙崙路4月24、25日夜間銑鋪交維

淡江大橋通車在即，新北市政府加緊整備周邊道路品質，養工處將於4月24、25日晚間9時至翌日清晨6時，辦理淡水區沙崙路（中正路二段至新民隧道）雙向道路銑鋪工程，施工期間採彈性交維並保留部分車道通行，提醒用路人配合現場交管。

工務局長馮兆麟表示，市府已針對淡江大橋周邊道路、人行環境及交通節點進行整體盤整與優化，沙崙路為淡水市區重要幹道，此次銑鋪將有助提升通行安全與行車品質，讓通車後交通更順暢。

養工處長鄭立輝指出，沙崙路車流量大，本次採用較粗級配鋪面材料，提高路面強度並延長使用年限，同時降低後續維護頻率，提供更穩定的通行環境。

養工處說明，本次工程分兩日施作以降低交通衝擊。4月24日晚間9時至12時封閉沙崙路（中正路二段至沙崙路156巷）雙號側，凌晨0時至6時則擴大封閉至新民隧道，並採對向車道調撥；行經淡海路之公車將改道行駛，取消停靠「天生國小」站，沿線站點由義交引導上下車。

4月25日晚間9時至12時封閉沙崙路（新民隧道至沙崙路151巷）單號側，凌晨0時至6時封閉範圍延伸至中正路二段，同樣採對向調撥措施，公車將改道並取消停靠「長緹飯店」及「淡海活動中心」站，其他站點由現場人員引導。

養工處提醒，施工期間如遇雨天將順延，呼籲用路人減速慢行並配合交管指揮，以維護行車安全。