快訊

春哥侃陸／共軍「過航橫當」 從試驗到實戰預示的3轉折

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

聽新聞
0:00 / 0:00

公館圓環拆了仍吵不停！ 李四川強調：事故減少5成1

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川指公館圓環拆除後交通事故減少51%，政治口水怎麼吵，都不如一條安全回家的路。 本報資料照片
李四川指公館圓環拆除後交通事故減少51%，政治口水怎麼吵，都不如一條安全回家的路。 本報資料照片

北市羅斯福路與基隆路交界的公館圓環因長期引發行車交織及安全疑慮，北市府於去年9月拆除，但至今該區交安及塞車仍引發議論。國民黨新北市長參選人李四川今表示，工程主要目的是改善長期交安與行車動線，政治口水怎麼吵，都不如一條安全回家的路。

李四川今在臉書發文表示，他要跟中永和所有的鄉親報告，從去年 10月份到現在，公館圓環改善完後交通事故減少了51%，早上7點到9點騎摩託車從永福橋及福和橋到北市將近 5000輛機車，如果減少一半交通事故，就是為家庭帶來平安，他絕對會秉持讓大家每天快快樂樂的出門，平平安安回家的精神來打拼新北市。

李四川也表示，他已經知道怎麼變年輕及變美，其中的秘密就是跟大家一起為新北打拼，更希望所有鄉親能替他拉票，讓他回到新北市，他一定會跟大家一起努力。

國民黨 北市 新北 李四川

延伸閱讀

違規多、事故不減反增 罰款應優先改善工程

南投名間焚化爐爭議 彭啓明：還在地方程序 中央無法介入

綠色運輸維管挑戰大 新北打造自行車經濟圈

板橋信義國小停車場拚11月完工 將增259汽車格位

相關新聞

公館圓環拆了仍吵不停！ 李四川強調：事故減少5成1

台北市羅斯福路與基隆路交界的公館圓環因長期引發行車交織及安全疑慮，北市府於去年9月拆除，但至今該區交安及塞車仍引發議論。國民黨新北市長參選人李四川今表示，工程主要目的是改善長期交安與行車動線，政治口水怎麼吵，都不如一條安全回家的路。

燒金紙與垃圾共用焚化爐…宮廟怒轟褻瀆 議員籲「專爐專燒」

考量環保及空汙問題，許多公廟現在金紙都統一焚燒，由環保局在焚化廠處理金紙與垃圾，但議員接獲不少宮廟反映，此舉褻瀆神明，呼籲要「專爐專燒」，環保局坦言，過去也曾考慮另設金爐，但三個焚化廠皆沒有配套或是倉儲空間。議員要求，市府需跨局處合作討論，並於一個月後說明進度。

社子島開發 最快明年拆遷 2關卡未解

新北市府規畫蘆社大橋銜接新北蘆洲及北市社子島，北市府預計本月卅日開都委會審查修正社子島細部計畫，若通過，預計六月送區段徵收計畫報內政部，最快二○二七年啟動拆遷、二○二八年動工。目前仍有部分居民反區段徵收，環評適法性也在行政法院上訴中，開發仍有難關。

中和公園天幕籃球場變裝 晴雨天都能打且增加夜間照明

為提供民眾晴雨天且夜間使用更為便利的籃球運動空間，新北市中和區公所爭取中央及市府補助，斥資逾2500萬元推動「中和公園籃球場運動天幕興建工程」，去年6月25日開工，今年2月竣工展開驗收，中和區公所表示，籃球場於今天起開放啟用。

半年81件報修...北市議員接樟新一期社宅陳情 住戶嘆：狀況多

台北市文山區樟新一期社宅於114年9月完工入住，不料，短短半年期間，住戶發現滲水、牆面剝落等問題，北市議員王欣儀接獲陳情，發現短短半年已有81件報修案。都發局表示，持續與地方鄰里溝通。

淡江大橋通車前整備 沙崙路4月24、25日夜間銑鋪交維

淡江大橋通車在即，新北市政府加緊整備周邊道路品質，養工處將於4月24、25日晚間9時至翌日清晨6時，辦理淡水區沙崙路（中正路二段至新民隧道）雙向道路銑鋪工程，施工期間採彈性交維並保留部分車道通行，提醒用路人配合現場交管。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。