聽新聞
0:00 / 0:00
公館圓環拆了仍吵不停！ 李四川強調：事故減少5成1
台北市羅斯福路與基隆路交界的公館圓環因長期引發行車交織及安全疑慮，北市府於去年9月拆除，但至今該區交安及塞車仍引發議論。國民黨新北市長參選人李四川今表示，工程主要目的是改善長期交安與行車動線，政治口水怎麼吵，都不如一條安全回家的路。
李四川今在臉書發文表示，他要跟中永和所有的鄉親報告，從去年 10月份到現在，公館圓環改善完後交通事故減少了51%，早上7點到9點騎摩託車從永福橋及福和橋到北市將近 5000輛機車，如果減少一半交通事故，就是為家庭帶來平安，他絕對會秉持讓大家每天快快樂樂的出門，平平安安回家的精神來打拼新北市。
李四川也表示，他已經知道怎麼變年輕及變美，其中的秘密就是跟大家一起為新北打拼，更希望所有鄉親能替他拉票，讓他回到新北市，他一定會跟大家一起努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。