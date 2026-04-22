社子島開發 最快明年拆遷 2關卡未解

新北市府規畫蘆社大橋銜接新北蘆洲及北市社子島，北市府預計本月卅日開都委會審查修正社子島細部計畫，若通過，預計六月送區段徵收計畫報內政部，最快二○二七年啟動拆遷、二○二八年動工。目前仍有部分居民反區段徵收，環評適法性也在行政法院上訴中，開發仍有難關。

國民黨北市議員張斯綱認為，雖然贊成社子島開發的民眾占多數，蘆社大橋若能盡快完工，除有助雙北交通發展，更有助於社子島、北士科整體開發，但仍有部分居民反對，市府還是要加強溝通，盡力傾聽在地意見。

民進黨議員陳賢蔚表示，除了交通，北市府目前社子島環評適法性敗訴，儘管市府認為原始計畫沒有問題，正上訴中，但若維持原判，整個開發計畫勢必會面臨嚴重延宕，甚至可能因為行政程序上的瑕疵，導致整個計畫須重啟或大幅度修正，是現階段最大隱憂。

北市土地開發總隊長范乾峯表示，土徵條例修正後，社子島細部計畫是第一個送審案，審查時間較難估，半年或一、兩年都可能。如果審查順利，市府還是希望依規畫期程拆遷、動工。

「先安置後拆遷！」范乾峯說，社子島會分兩期拆遷，第一期先蓋專案住宅，拆遷住戶住進專案住宅後，才會啟動第二期，兩期工程各約七年，整個社子島開發總工程預計需十四年。對部分居民反對全區區段徵收，市府會持續努力溝通。

北市環保局綜合企劃科長洪明宏表示，環評適法性部分，市府去年五月已提上訴，目前法院審理中，若勝訴現有相關計畫不受影響。