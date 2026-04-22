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把新北人送進輝達 李四川主張建蘆社大橋

聯合報／ 記者林媛玲葉德正／新北報導
新北市府籌建蘆社大橋，將從圖中右側的新北蘆洲蓋到社子島，但目前卡關。圖／聯合報系資料照片
新北市府籌建蘆社大橋，將從圖中右側的新北蘆洲蓋到社子島，但目前卡關。圖／聯合報系資料照片

輝達今年二月與北市府簽約，海外總部落腳北士科園區，新北市長參選人李四川昨說「把新北人送進輝達門口，是我的任務」，主張興建蘆社大橋連通社子島與蘆洲。新北工務局指配合二市都市計畫區段徵收開發期程，滾動檢討工程推動。

李四川在北市副市長期間，協助輝達解決用地僵局，促成輝達落腳北市。李昨透過影片說，若當選市長，將興建蘆社大橋連通社子島與蘆洲，串連蘆洲線、萬大線、台六十四、台六十五等路網，輝達可望創造逾萬職缺，推估七成由新北市民填補，這座橋意義不只是交通，更是把新北人送進科技業門口的一條路。

國民黨新北市長參選人李四川（後排中）在婦女會母親節慶祝活動，被婆婆媽媽包圍合照。他說「把新北人送進輝達門口，是我的任務」，主張建蘆社大橋，記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（後排中）在婦女會母親節慶祝活動，被婆婆媽媽包圍合照。他說「把新北人送進輝達門口，是我的任務」，主張建蘆社大橋，記者王慧瑛／攝影

李四川談到，兒子曾問他為何要選市長，他回答想為年輕人、為「（淡水河的）兩岸」奮鬥，最起碼北市有的，新北也要有。

蘆社大橋雙北市府都市計畫相關程序正辦理中，新北工務局說，配合二市都市計畫區段徵收開發期程，滾動檢討工程推動。蘆社大橋所涉專業議題較廣，已辦可行性評估作業，今年四月開期中報告審查會，正依與會單位意見修正。

不過綠營持不同意見，民進黨議員顏蔚慈說，在地蘆洲人都知道，蘆社大橋延宕是因為北市遲遲無法整合社子島開發爭議，導致台北端落點遙遙無期。李四川想的不是替新北引進高科技產業，用「北市本位主義」思考，想蓋橋把新北人送去台北上班，「難道新北市民只能當通勤工具人嗎？」

國民黨議員黃桂蘭觀察，蘆洲對外仰賴重陽橋、台北橋與關渡橋，尖峰時段壅塞嚴重，居民通勤壓力大，興建蘆社大橋能有效分散車流，提升整體交通順暢度，讓通勤族與學生受惠；蘆社大橋預設輕軌廊道，未來可串聯蘆洲、五股、泰山、新莊及板橋，以李四川的工程專業，能讓蘆社大橋早日成真。

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