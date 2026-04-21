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燒金紙與垃圾共用焚化爐…宮廟怒轟褻瀆 議員籲「專爐專燒」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
考量環保及空汙問題，許多公廟現在金紙都統一焚燒，由環保局在焚化廠處理金紙與垃圾，但議員接獲不少宮廟反映，此舉褻瀆神明，呼籲要「專爐專燒」。本報資料照片
考量環保及空汙問題，許多公廟現在金紙都統一焚燒，由環保局在焚化廠處理金紙與垃圾，但議員接獲不少宮廟反映，此舉褻瀆神明，呼籲要「專爐專燒」。本報資料照片

考量環保及空汙問題，許多公廟現在金紙都統一焚燒，由環保局在焚化廠處理金紙與垃圾，但議員接獲不少宮廟反映，此舉褻瀆神明，呼籲要「專爐專燒」，環保局坦言，過去也曾考慮另設金爐，但三個焚化廠皆沒有配套或是倉儲空間。議員要求，市府需跨局處合作討論，並於一個月後說明進度。

根據統計，北市金銀紙錢焚燒量1年約為1600公噸，北市於2000年起，推動金銀紙錢集中焚燒政策，並建議使用「以米代金」或線上祭拜，然而近年很多宮廟反映，金銀紙錢跟垃圾一起燒不尊敬神明，引起部分公廟串聯抗議，希望能設立金銀紙錢專用焚化爐，市府也可以跟宮廟收取焚燒費用。

議員許淑華指出，現在雖有「以米代金」政策，但至宮廟活動時觀察，實際成效不彰，宮廟仍以燒金紙為主，才會提出紙錢專爐，興建金爐或銀爐花費並不高，甚至可以跟宮廟募款，收取燒金錢銀錢費用，台北市還可以增加稅收，何樂不為？

環保局長徐世勳表示，一直很支持專爐專燒，全台主要為台南、高雄有專爐專燒，執行上燃燒區域周邊還需要足夠的配套空間作倉儲堆置，但之前有盤點過現有3個焚化廠空間有困難。

廢管科長鄭智文舉例，以木柵焚化廠在山谷中的地理位置為例，整個廠區已經把空間占滿，還需要留設重型機具交通進出動線，同時還需要有堆放歲修爐體更換的設備，鍋爐、發電機等，無法把所有空間都釋出，而台南、高雄焚化廠相對空間比台北大數倍以上，其他縣市也多像台北市採焚化廠專爐專燒的形式。

議員張文潔也認為，應積極研議配套措施如盤點空間等，裁示有關宮廟金銀紙錢燃燒事宜，請市府評估以專爐專燒方式處理，後續部分再以書面交到委員會報告，1個月內提出目前規畫及進度。

北市 宮廟 焚化爐 金紙

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