中和公園天幕籃球場變裝 晴雨天都能打且增加夜間照明

為提供民眾晴雨天且夜間使用更為便利的籃球運動空間，新北市中和區公所爭取中央及市府補助，斥資逾2500萬元推動「中和公園籃球場運動天幕興建工程」，去年6月25日開工，今年2月竣工展開驗收，中和區公所表示，籃球場於今天起開放啟用。

中和區公所表示，薄膜天幕設置於公園西側的籃球場，採用向西北方傾斜的單斜式天幕設計，降低場地因西曬帶來的高溫及不適感，民眾運動不再需要懼怕炎夏，晴雨兩用球場同時更新夜間照明設備，下班下課後的運動選擇不再受限、運動不必看天氣臉色。

此外，工程同時改善籃球場排水、解決雨天積水問題，其他兩座維持傳統設計的籃球場進行地坪翻新，球場周邊座椅亦重新油漆、周邊步道換新鋪面、更換全新圍網及辦理球場下方地質改良，延長球場耐用年限。

公所說明，改善工程重新油漆既有高燈燈桿，並架設新設投射燈並於天幕球場附掛12組投射高燈、裝設16組天井燈，讓球場獲得充分夜間照明、增加場地能見度，改善之前夜間使用的不便，讓民眾晚間運動多了更好的選擇。