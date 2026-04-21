快訊

3國家取消賴總統專機飛航許可 他們與中國大陸經貿關係為何？

卓揆補提中選會3人名單！她被提名副主委 委員名單法務部次長入列

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

中和公園天幕籃球場變裝 晴雨天都能打且增加夜間照明

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
斥資逾2500萬元「中和公園籃球場運動天幕興建工程」讓球場晴雨兩用，也重新配置夜間照明。圖／中和區公所提供
斥資逾2500萬元「中和公園籃球場運動天幕興建工程」讓球場晴雨兩用，也重新配置夜間照明。圖／中和區公所提供

為提供民眾晴雨天且夜間使用更為便利的籃球運動空間，新北市中和區公所爭取中央及市府補助，斥資逾2500萬元推動「中和公園籃球場運動天幕興建工程」，去年6月25日開工，今年2月竣工展開驗收，中和區公所表示，籃球場於今天起開放啟用。

中和區公所表示，薄膜天幕設置於公園西側的籃球場，採用向西北方傾斜的單斜式天幕設計，降低場地因西曬帶來的高溫及不適感，民眾運動不再需要懼怕炎夏，晴雨兩用球場同時更新夜間照明設備，下班下課後的運動選擇不再受限、運動不必看天氣臉色。

此外，工程同時改善籃球場排水、解決雨天積水問題，其他兩座維持傳統設計的籃球場進行地坪翻新，球場周邊座椅亦重新油漆、周邊步道換新鋪面、更換全新圍網及辦理球場下方地質改良，延長球場耐用年限。

公所說明，改善工程重新油漆既有高燈燈桿，並架設新設投射燈並於天幕球場附掛12組投射高燈、裝設16組天井燈，讓球場獲得充分夜間照明、增加場地能見度，改善之前夜間使用的不便，讓民眾晚間運動多了更好的選擇。

斥資逾2500萬元「中和公園籃球場運動天幕興建工程」讓球場晴雨兩用，也重新配置夜間照明。圖／中和區公所提供
斥資逾2500萬元「中和公園籃球場運動天幕興建工程」讓球場晴雨兩用，也重新配置夜間照明。圖／中和區公所提供

運動 籃球 中和

延伸閱讀

中和首座天幕籃球場啟用 晴雨兩用增強夜間照明

台南爭取補助逾3500萬元 6校棒球場整修完成

板橋信義國小停車場拚11月完工 將增259汽車格位

青埔足球場改建影響三級足球訓練？桃園體育局：施工前仍可使用

相關新聞

燒金紙與垃圾共用焚化爐…宮廟怒轟褻瀆 議員籲「專爐專燒」

考量環保及空汙問題，許多公廟現在金紙都統一焚燒，由環保局在焚化廠處理金紙與垃圾，但議員接獲不少宮廟反映，此舉褻瀆神明，呼籲要「專爐專燒」，環保局坦言，過去也曾考慮另設金爐，但三個焚化廠皆沒有配套或是倉儲空間。議員要求，市府需跨局處合作討論，並於一個月後說明進度。

社子島最快2027年啟動區段徵收拆遷 仍有兩難關要解

蘆社大橋銜接新北蘆洲及北市社子島，目前社子島開發進度，北市府本月30日將召開都委會審查，審議修正社子島細部計畫，若通過審查，預計6月就會送區段徵收計畫報內政部，最快2027年啟動拆遷、2028年動工，但目前還有部分居民反區段徵收，環評適法性也上訴中，社子島開發仍有難關。

半年81件報修...北市議員接樟新一期社宅陳情 住戶嘆：狀況多

台北市文山區樟新一期社宅於114年9月完工入住，不料，短短半年期間，住戶發現滲水、牆面剝落等問題，北市議員王欣儀接獲陳情，發現短短半年已有81件報修案。都發局表示，持續與地方鄰里溝通。

中和公園天幕籃球場變裝 晴雨天都能打且增加夜間照明

為提供民眾晴雨天且夜間使用更為便利的籃球運動空間，新北市中和區公所爭取中央及市府補助，斥資逾2500萬元推動「中和公園籃球場運動天幕興建工程」，去年6月25日開工，今年2月竣工展開驗收，中和區公所表示，籃球場於今天起開放啟用。

川伯宣示當選要蓋蘆社大橋 新北市工務局：可行性評估中

國民黨新北市長參選人李四川宣示，未來將建蘆社大橋連通社子島與蘆洲，輸送科技人才到輝達。新北市府工務局指出，蘆社大橋雙北市政府都市計畫相關程序持續辦理中，將持續配合2市都市計畫區段徵收開發期程，滾動檢討工程推動。另蘆社大橋所涉專業議題較廣，已辦理可行性評估作業，今年4月20日召開可行性評估期中報告審查會議，正依照與會單位意見修正。

京華城案當「沈痛」教科書 北市政風處將提公務員檢舉精進SOP

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，日前已一審宣判，北市政風處今天赴議會民政委員會工作報告，藍綠議員質詢京華城案後續，認為京華城案為「沈痛」案例，北市府應提出公務員檢舉相關精進機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。