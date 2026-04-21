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汐止區湖光關懷據點開課 長輩學八段錦伸展四肢

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
湖光里成立社區照顧關懷據點，讓長輩增進和鄰居的互動，結交新朋友，老年生活不無聊。圖／觀天下有線電視提供
湖光里成立社區照顧關懷據點，讓長輩增進和鄰居的互動，結交新朋友，老年生活不無聊。圖／觀天下有線電視提供

為了讓老人家有休閒運動，多多走出家門，汐止區湖光里在這個月成立社區照顧關懷據點，一個星期三天安排不同課程，帶著長輩學習新事物，除了有手作以及樂活律動舞蹈，還有里民擔任講師帶著長輩做八段錦養身操，伸展四肢更健康。

課堂上先分解動作慢慢教，接著串在一起，學員們跟著伸展動一動，汐止區湖光里在這個月加入社區照顧關懷據點的行列，每個星期一、二、五安排多元課程，讓長輩不止是短暫的出來共餐就回家，而是一起在活動中心上課學習新事物。

湖光里長杜金泉表示，感謝新北市政府及汐止區公所，終於等到成立關懷據點，因為里內本來就有銀髮共餐也有辦一些活動，只是這些都不夠，成立關懷據點可以讓更多長者走出來參加活動，動動腦或是手腦並用，而且可以認識很多朋友。而且課程安排很多元，有益智遊戲可以動腦，星期一早上還有請里民來教八段錦，她也有在社區教學，可以讓長輩做做伸展更健康。

八段錦養生操是由里民擔任講師，希望能夠和鄰居們分享健康養生概念，鼓勵長輩多多走出家門運動一下，里民說，很高興里內成立關懷據點，因為在家都會懶的動，現在每週三天走出家門到活動中心上課，除了運動更健康，還能增進和鄰居的互動，結交新朋友，老年生活不無聊。

汐止

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