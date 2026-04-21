省吃儉用展善心女力 汐止區江北里阿嬤獲新北好人好事

社會上有一群人總是默默行善、無私奉獻，在汐止區江北里的一位鄭陳阿園阿嬤，從小因為日子不好過，所以一直以來都很節儉，生活只要吃的飽就好，但是卻把自己工作以及撿回收，省吃儉用攢下來的錢拿來做公益，不但捐助弱勢學童，還捐災情勘查車給消防局，這也讓她獲得新北市的好人好事代表。

新北市好人好事代表鄭陳阿園女士，現在已經84歲，她也是江北里的環保志工，每個星期一固定會出現在江北里的黃金資收站，將一些回收物推來，做環保也做愛心，她謙虛的說，只是盡自己所能，真的沒什麼。

鄭陳阿園說，真的沒有什麼，只是想說自己有口飯吃就好，存的錢就拿來做公益，不多啦只是一點小意思，一直以來都有捐錢給愛心會等團體，會捐車給消防局，是因為看到電視有人捐，就想說自己也試試看，沒有特別的意思。現在還是都會撿回收，市場攤商都很好，都會幫忙整理給自己，只是都會推來活動中心這裡而已，平常沒事就喜歡四處去玩，跟大家去進香。

鄭陳阿園展現善心女力，從小因為日子不好過，所以一直以來都很節儉，認為生活只要吃的飽就好，攢下的錢通通拿出來做公益，平時定期捐錢，這次還捐災情勘查車，兒子女兒也很支持媽媽做愛心，鄭陳阿園說主要是有兒子做後盾，現在生活吃的用的，都不用自己出，所以自己的錢就能存下來。每天都會到處去撿回收，也有善心店家或是攤商會主動留給鄭陳阿園阿嬤，有能力就做愛心。

江北里長謝祚敏表示，鄭陳阿園年輕時從南部北上做清潔工，家裡有六個小孩，當時生活刻苦，她勤撿持家，現在孩子大了也都會給媽媽一點零用錢，她都存起來，因為吃的都不用煩惱，小孩子都會買回來給她吃，所以鄭陳阿園就把錢都存起來，從5塊、10塊一點一滴慢慢累積起來，平常她也有在佈施，像是愛心會、慈濟、有在做愛心餐的自助餐，她都會去捐獻，知道比較弱勢的，私底下也會去幫忙，雖然錢不多，但是她的精神非常值得敬佩。