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位處山區重防災 汐止區白雲里獲防災社區銅質認證

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
白雲里透過不斷的實作演練，提升應變能力，拿到了中央農業部水保署優質自主防災社區銅質認證。圖／觀天下有線電視提供
白雲里透過不斷的實作演練，提升應變能力，拿到了中央農業部水保署優質自主防災社區銅質認證。圖／觀天下有線電視提供

位處山區，防災工作更要重視，汐止區白雲里在這幾年的用心經營下，居住環境越來越好，也連年得獎，不但社區拿到新北市金卓越特色獎，並且在防災方面透過不斷演練也獲得肯定，得到了農業部優質自主防災社區銅質認證。

汐止區白雲里的面積是汐止第二大的里，範圍翻山越嶺，含蓋了大尖山、白雲山兩座山頭，所以颱風大雨容易有土石流及溪水暴漲，防災工作更要重視。里民參加培訓成為防訓志工，只要遇到颱風大雨警報就會動員，像是上山看看里內康誥坑溪水位以及巡察山區，看到土石流災情，除了馬上通報里長，也擺放三角柱，避免再有人車通行，危及安全，還有就是緊急協助疏散保全戶到安全的地方，這些也都會透過不斷的實作演練，讓白雲里在防災工作上，提升應變能力，在去年的颱風大雨，就有派上用場，並且獲得肯定，拿到了中央農業部水保署優質自主防災社區銅質認證。

白雲里長陳俊地表示，加入防災社區是因為白雲里土地面積8.4平方公里，整個山區非常遼闊，颱風大雨隨時會有災害發生，所以有派出6位里民去做防災士受訓，只要颱風警報一發佈就會隨時注意，一有狀況會隨時跟上級反應，去年颱風大雨就有出動協助防災，防災工作受到肯定，農業部水保署也頒發獎牌。

白雲里防災社區整備組長楊方美蓮說，白雲里有參加防災演練，防災工作有分組，包括行政組以及疏散組，大概六個組別，各組都有各自的工作，當有颱風大雨，有人要做設置雨量桶，測量雨量，以及協助保全戶疏散等等，這次得到防災社區銅質認證，覺得很開心。

農業部 汐止

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