瑞芳黃金博物館聯手百大文化基地 16場沉浸體驗邀同行

新北市立黃金博物館自5月2日起至10月，推出「礦事聚作：沿礦脈同行，讓記憶發光」系列文化走讀活動，串聯猴硐與新平溪兩大百大文化基地及水金九在地團隊，共規劃16場沉浸式體驗，即日起開放報名，邀請民眾深入感受礦業文化魅力。

今年串連瑞芳與平溪之間的文史能量，合作夥伴除了獲選為百大文化基地的猴硐礦工文史館與新平溪煤礦博物園區外，還有九份金礦博物館、金瓜石三安社區發展協會、水湳洞非書店、金瓜石天公囝仔工坊，以及九份山城美館等在地團隊。整體活動不僅突顯民間團體的巧思與對在地文化的熱情，更展現了跨區域合作的強大凝聚力。

今年的走讀活動不僅陣容堅強，更主打深度的沉浸式體驗，系列活動將於5月正式開跑，5月2日起由在地團隊「非書店」、「金瓜石三安社區發展協會」及「金瓜石天公仔囝故事館」率先打頭陣，為這場為期半年的礦事盛宴揭開精彩序幕。

此外，備受矚目的亮點還有猴硐礦工文史館與新平溪煤礦博物園區聯手推出的「礦工一日體驗」，參與民眾將全程跟隨老礦工的腳步，從著裝、入坑到親自操作產業機具，以身體力行的方式深刻體悟昔日黑金歲月的酸甜苦辣，帶來有別以往的深度觸動。

黃金博物館館長林文中表示，計畫邁入第二年，在文化部與新北市文化局支持下，整合在地文史資源，透過沉浸式體驗呈現礦業歷史與生活記憶，展現黃金山城多元文化風貌，系列活動將一路持續至10月，更多場次將陸續登場。