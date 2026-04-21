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社子島最快2027年啟動區段徵收拆遷 仍有兩難關要解

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
台北市社子島全景。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台北市社子島全景。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

蘆社大橋銜接新北蘆洲及北市社子島，目前社子島開發進度，北市府本月30日將召開都委會審查，審議修正社子島細部計畫，若通過審查，預計6月就會送區段徵收計畫報內政部，最快2027年啟動拆遷、2028年動工，但目前還有部分居民反區段徵收，環評適法性也上訴中，社子島開發仍有難關。

國民黨北市議員張斯綱認為，雖然社子島贊成開發的民眾仍占多數，蘆社大橋若能盡快完工，除有助雙北交通發展，更有助於社子島、北士科整體開發進度，但因社子島仍有部分居民的反對聲音，市府還是要加強溝通，盡力去傾聽在地意見。

民進黨議員陳賢蔚表示，除了交通外，北市府目前社子島環評適法性判決敗訴，儘管市府認為原始計畫沒有問題，正上訴中，但若維持原判，整個開發計畫勢必會面臨嚴重的延宕，甚至可能因為行政程序上的瑕疵，導致整個計畫需要重新啟動或進行大幅度修整，他認為這是現階段最大隱憂。

北市土地開發總隊長范乾峯表示，目前社子島開發進度，若月底的都委會審查通過，接下來6月就會送內政部區審查段徵收計畫，至於審查時間，因土徵條例修正後這是第一個送審案，審查時間較難估，一、兩年或半年都有可能，北市府的目標，如果審查順利，還是希望最快二〇二七年就能啟動拆遷，二〇二八年動工。

「先安置後拆遷！」范說，社子島會分兩期拆遷，第一期會先蓋專案住宅，讓第二期拆遷住戶住進專案住宅之後，才會啟動第二期，兩期工程約七加七年，整個社子島開發總工程預計需十四年。由於社子島還是有部分居民反對全區區段徵收，范表示，北市府會持續努力溝通。

北市環保局綜合企劃科長洪明宏表示，針對環評部分，市府去年5月已提上訴，目前法院仍審理中，若勝訴現有相關計畫不受影響。

社子島 北市 內政部 國民黨

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