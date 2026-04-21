半年81件報修...北市議員接樟新一期社宅陳情 住戶嘆：狀況多

台北市文山區樟新一期社宅於114年9月完工入住，不料，短短半年期間，住戶發現滲水、牆面剝落等問題，北市議員王欣儀接獲陳情，發現短短半年已有81件報修案。都發局表示，持續與地方鄰里溝通。

王欣儀接獲民眾陳情，陳情書上寫到，樟新一期社宅興建品質非常差，不是馬桶不通、廚房水槽不通，即便是自掏腰包請師傅來修理，還花了3000元到5000元不等，竟又出現狀況。對於周遭又要再蓋二期社宅，實在敬謝不敏。

除了社宅內部狀況，周遭鄰里也向王欣儀反映，憂心社宅施工對於周遭老舊房屋恐造成結構損傷，就連採光、通風等也遭到遮蔽，若要興建二期，勢必要有若發生相關狀況時的賠償合約。

除此之外，王欣儀說，社宅周遭聯外道路僅有三條，包含樟新街、一壽街以及防汛道路，若二期進駐更大量人流，勢必會衝擊當地交通。尤其樟新里面積為1.913平方公里，人口在5千多人左右，而樟文里為2043平方公里，人口在5800多人，當地卻僅有幾處綠地公園，認為將二期社宅的空間改為綠廊帶，才是里民心之嚮往。

都發局長簡瑟芳回應，過去社宅都會和區里溝通，收到陳情也會持續和地方溝通。

臉盆水龍頭下方滲水狀況。圖／王欣儀辦公室提供