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中和首座天幕籃球場啟用 晴雨兩用增強夜間照明

中央社／ 新北21日電
新北中和四號公園首座天幕籃球場21日正式啟用，天幕採薄膜材質及單斜式設計，可阻隔紫外線、降低西曬高溫，同時加裝燈組加強夜間照明。中央社
新北中和四號公園首座天幕籃球場21日正式啟用，天幕採薄膜材質及單斜式設計，可阻隔紫外線、降低西曬高溫，同時加裝燈組加強夜間照明。中央社

位於四號公園、新北中和首座天幕籃球場今天正式啟用，天幕採薄膜材質及單斜式設計，可阻隔紫外線、降低西曬高溫，同時加裝燈組加強夜間照明，讓球友不必再看天氣臉色打球。

中和八二三紀念公園（又稱四號公園、中和公園）為中永和地區最大公園，是民眾運動、切磋球技的熱門場地。但因球場使用率高，地坪產生裂縫、平整度不佳等問題，區公所啟動改善及新建天幕工程，今天舉行竣工典禮並邀請南山高中球員現場展現精湛球技。

中和區長楊薏霖致詞表示，中和區籃球運動人口估約2.9萬人，為打造一座晴雨皆宜、夜間使用便利的運動空間，區公所向中央及市府爭取經費補助，斥資逾2500萬元推動這次改建工程，自去年6月開工，今年2月完工。

楊薏霖介紹，該球場是中和首座天幕球場，採用向西北方傾斜的單斜式天幕設計，降低西曬高溫，並使用特殊薄膜材質，具自潔、阻隔紫外線特性，且單側斜面能減少落葉堆積在天幕。除此之外，這次也加裝投射燈、天井燈，加強球場夜間照明。

區公所也介紹，籃球場採藍黃對比配色，助長運動爆發力，同時改善排水，解決雨天積水問題。周邊座椅重新油漆、步道換新鋪面、更換圍網及改良球場下方地質，延長球場耐用年限。

國民黨立委張智倫表示，該球場已存在30幾年，是市民重要的運動場地，這次增建天幕後，他昨天中午特別來現場體驗，大讚「一點都不熱」。

民進黨議員許昭興說，地方建設不分黨派，新北市議會從來不擋預算，該給的就會支持。議員張嘉玲表示，過去會勘時有許多球友反映缺乏休息區，球場改建後不只能遮風避雨，也特別增加防撞措施防止受傷。

議員張維倩則說，新北的天幕籃球場有28座，每次經過板橋、鶯歌等地看到天幕球場都很羨慕。幸好經過立委、議員、區公所通力合作，中和終於擁有首座天幕籃球場，希望未來有機會再蓋第二座，讓民眾舒適打球。

運動 南山高中 籃球 中和 四號公園

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