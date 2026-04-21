川伯宣示當選要蓋蘆社大橋 新北市工務局：可行性評估中

國民黨新北市長參選人李四川宣示，未來將建蘆社大橋連通社子島與蘆洲，輸送科技人才到輝達。新北市府工務局指出，蘆社大橋雙北市政府都市計畫相關程序持續辦理中，將持續配合2市都市計畫區段徵收開發期程，滾動檢討工程推動。另蘆社大橋所涉專業議題較廣，已辦理可行性評估作業，今年4月20日召開可行性評估期中報告審查會議，正依照與會單位意見修正。

不過綠營持不同意見，民進黨新北市議員顏蔚慈說，在地蘆洲人都知道，蘆社大橋之所以不斷延宕，就是因為台北市遲遲無法整合社子島的開發爭議，導致台北端的落點遙遙無期。

顏蔚慈說，李四川在台北市副市長任內主持無數次市都委會、直到卸任前最後一刻都還搞不定社子島的區段徵收，現在竟然跑來新北搞情緒勒索，說讓他當選才會蓋蘆社大橋，更讓人失望的是，作為新北市長參選人，李四川想的不是如何替新北引進高科技產業、落實在地就業，而是一心只想著用「台北市本位主義」思考，想蓋橋把新北人送去台北上班，「難道在李四川眼裡，新北市民只配當台北市的通勤工具人嗎？」

顏蔚慈說，既然都要選新北市長了，請先放下台北市的本位主義，認真替新北的產業未來思考，而不是拿蘆社大橋當政治提款機。