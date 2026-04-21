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京華城案當「沈痛」教科書 北市政風處將提公務員檢舉精進SOP

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議會民政委員會，政風處等局處工作報告。引用自議會直播
北市議會民政委員會，政風處等局處工作報告。引用自議會直播

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，日前已一審宣判，北市政風處今天赴議會民政委員會工作報告，藍綠議員質詢京華城案後續，認為京華城案為「沈痛」案例，北市府應提出公務員檢舉相關精進機制。

民進黨議員簡舒培甚至不滿柯文哲曾指控北市政風處對他政治偵防，直言政風處竟無嚴正抗議，「這麼孬？連一個卸任市長都害怕？同仁怎麼信任你？」甚至京華城事件發生過程，竟也沒有市府公務員跟政風處檢舉，是不是很離譜？是不是在羞辱政風處？這麼多公務員蓋這麼多章、每個人都在抱怨，竟然沒有人跟政風處檢舉？

對此，政風處長吳滄俯表示，他是今年一月才就任政風處，對於柯前市長說的政治偵防一事，沒有這回事，都是子虛烏有，至於要同仁勇敢檢舉長官，吳說，行政倫理規範這一塊，政風處加油。

北市議會民政委員會局處工作報告，國民黨議員秦慧珠直言京華城案是沈痛案例，重挫公務員士氣，北市府應針對此案內部檢討，以後如何防範？如何幫助公務員遇到類似上面指示下面不聽從就調職等狀況；還有目前還有多少經手的人還在市府？人事單位有沒有去關心；是否有相關SOP，公務員若遇狀況如何自保？有無防範機制？應該寫入教科書。

北市政風處長吳滄俯表示，京華城案3月一審判決之後，昨天政風處已經收到判決書，涉及刑事不法部分尊重法院判決，至於行政決策部分，會檢討相關行政流程如何精進改進；至於同仁部分也會協調人事處進行關懷協助；還有根據判決書有違失行為部分，也會精進檢討，最後會寫成一個案例精進報告，也會送議會備查。

簡舒培認為，政風處現在才說要精進實在有點慢，甚至質疑整個事件發生過程，竟然都沒有公務員向政風處檢舉，會不會覺得很離譜？是不是在羞辱政風處？蓋這麼多章，每個人都在抱怨竟然沒有人跟政風處檢舉？所以接下來的精進報告，應該要同仁勇敢檢舉長官。

另外，針對柯文哲曾指控北市政風處對他「政治偵防」一事，簡舒培認為，政風處沒有鄭重澄清、嚴正抗議，如果連政風處長的態度都這樣，同仁怎麼敢檢舉？甚至痛斥「你那麼孬？連一個卸任的市長都害怕？人家指控政治跟監、政治偵防，還不抗議，同仁怎麼信任你？」

對此，吳回應謝謝議員指教，對於柯前市長說的政治偵防，沒有這回事，都是子虛烏有。

民進黨 民眾黨 柯文哲 北市府

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