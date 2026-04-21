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五股濕地自行車道換燈桿 減光害兼顧夜間安全

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
通往淡水、八里的自行車道已完整銜接。圖／新北市高灘處提供
通往淡水、八里的自行車道已完整銜接。圖／新北市高灘處提供

新北市五股濕地自行車道為提升夜間通行安全，同時降低照明對生態環境影響，新北市高灘處近期推動燈桿更新工程，除汰換老舊設施，也減少部分景觀燈數量，在安全與生態保護間取得平衡。

高灘處長黃裕斌表示，五股濕地為大台北重要生態與休憩場域，吸引民眾散步、騎車及觀察自然生態，但部分燈桿長期日曬雨淋，出現老化與鏽蝕情形，影響通行安全，因此針對主要自行車道及人行活動區域進行更新，強化基本照明功能。

此次工程考量濕地生態特性，重新檢討夜間光源配置，減少22盞不必要及舊式景觀燈具，避免過度照明干擾動植物棲息與活動。整體採「必要、適度、低干擾」原則，使用柔和光源與定向照明設計，在確保騎行安全同時降低光害。

此外，配合疏左堤防加高工程完工，往淡水及八里方向自行車道已重新串聯，整體河濱動線更為完整順暢。五股濕地作為通往淡水、八里的重要節點，透過燈桿更新與路網銜接，可提供民眾更安全且連續的騎乘與步行環境。

高灘處表示，本次燈桿更新範圍涵蓋主要步道與休憩節點，燈具採節能LED光源，並搭配耐候性佳的燈桿材質，以延長使用年限並降低維護成本，兼顧節能減碳與生態保護。未來也將持續檢視河濱設施，推動兼顧安全、節能與生態永續的改善措施。

減少景觀燈設置，降低光害對動植物棲息的影響。圖／新北市高灘處提供
減少景觀燈設置，降低光害對動植物棲息的影響。圖／新北市高灘處提供

燈光減量同時亦兼顧民眾騎行安全。圖／新北市高灘處提供
燈光減量同時亦兼顧民眾騎行安全。圖／新北市高灘處提供

濕地 黃裕斌

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