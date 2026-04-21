夜探北市僅存古濕地馬明潭 親子驚艷螢火蟲生態

台北市螢火蟲季系列活動陸續展開，教育局今天分享環教中心辦理夜探北市僅存的古濕地馬明潭活動，讓親子驚艷在市區就能深度體驗生態、習得知識，活動至5月3日止，請市民把握。

教育局發布資訊分享，台北市學校環境教育中心結合「2026台北兒童月─假日樂學活動」，在17日及24日辦理「夜探馬明潭—螢光小旅行」親子營隊活動，帶領親子在夜色中放慢腳步，以不打擾的方式親近自然，為親子帶來驚艷的深度體驗。

教育局舉例，參加活動的辛亥國小同學周聖翰就說，因此才知道原來台灣竟然有多達54種螢火蟲，也沒有想到在家附近就有這麼棒的螢火蟲棲地。另有家長陳先生也說，過去賞螢只在定點，這次提供了深入的介紹。

建安國小同學陳奕丞也很驚喜，竟能看到兩隻螢火蟲準備交配，並打破原以為發光部位是尾巴的迷思，正確學習螢火蟲身體構造分為3個部分。

教育局補充，這次活動觀察的黃緣螢屬水生螢火蟲，仰賴乾淨水質與穩定的棲地條件才能生存；2026台北兒童月「夢想台北．兒童造市」的主題，期望扎根孩子養成友善環境價值觀，各局處都有期間限定的螢火蟲季系列活動推出，至5月3日止，可上環教中心官網或台北公園螢火蟲主題網查詢，呼籲親子把握。