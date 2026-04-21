板橋信義國小停車場拚11月完工 將增259汽車格位

停車場僧多粥少，新北市長侯友宜今天視察板橋區信義國小地下停車場工程，要求工程加速進行，他指出，該工程總經費6.9億元，規畫興建地下3層停車空間，完工後將提供259格汽車停車位，並同步翻新校內籃球場及躲避球場，打造更安全、舒適的校園活動環境。目前整體工程進度已達76.10%，力拚今11月完工。

侯友宜表示，上任以來市府積極盤點各區停車需求，持續向中央爭取前瞻計畫補助，目前已核定27案，總經費達206.4億元，其中中央補助49.7億元、市府自籌156.7億元。

侯友宜指出，板橋信義國小地下停車場不僅可紓解周邊停車空間不足的問題，更以「人本交通」為核心，整合停車場車

道與校門口出入動線，並加寬校外人行道和通學路徑，讓學童上下學更安全、家長接送更安心，也讓周邊行人通行更順暢。

交通局長鍾鳴時表示，工程自112年10月動工以來，市府持續嚴格把關施工品質，並導入智慧科技工地管理，公開施工資訊，讓全民共同監督，以確保施工期間對校園和周邊居民生活的影響降至最低。

侯友宜說，7年多來，市府已完成27 座立體停車場，其中包含19座前瞻計畫停車場，全市另有12座立體停車場正施工中，目前整體進度已達70.37%，新北市停車場推動成果與執行效率均居全國前段班。

交通局指出，自市長上任以來，新北市已新建126座公有停車場，共提供1萬3448個汽車停車位、9956個機車停車位，未來持續以最高標準，嚴格監督工程品質和進度。

信義國小校長陳桂蘭說，校門口這條路每逢上下班時間車潮眾多，未來停車場設置家長接送區，可以讓小學、公托與幼兒園家長接送更安全。

新北市議員曾煥嘉指出，停車位一位難求，應明確區分固定包月與流動停車比例，現有規畫約200多個車位，建議其中僅約170至180個作為對外固定出租，其餘車位則應保留為流動使用，以因應臨時停車需求，特別是家長接送與教師停車需求。

新北市議員黃淑君說，信義國小長期面臨通學接送困難問題，尤其在上下學時段交通壅塞情形明顯，工程完工啟用前，市府應整體檢視校園周邊動線規畫，包括人行步道與接送區配置，並配合既有空橋設計，進一步優化通行安全與便利性。

新北市議員江怡臻表示，自己積極爭取改善的土城線形公園，就是希望給民眾更好的休憩空間，但「停車難」始終是最大的煩惱，隨著信義國小停車場計畫邁進，未來無論是接送孩子還是到公園散步，汽機車都能有妥善安置的空間，這最後一塊拼圖補齊後，將讓在地的生活品質再升級。

新北市長侯友宜今天視察視察板橋區信義國小地下停車場工程。記者葉德正／攝影