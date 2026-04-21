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到馬爾地夫度蜜月！北市聯合婚禮7／18登場送家電還有抽大獎
為了減輕新人籌辦婚禮壓力，台北市今年度聯合婚禮預定7月18日（周六）於台北圓山花博爭豔館舉辦，即日起開放報名，將受理80對準新人參加，除新人可獲得價值3000元以上實用家電、客製化紀念結婚證書等。還有機會免費到馬爾地夫度蜜月。
今年台北市聯合婚禮7月18日花博爭艷館舉行，即日起開放報名，至4月29日下午5時截止，均採線上報名，共計受理80對準新人參加，備取20對，只要在北市設籍或就學、就業的未婚準新人皆可參加。
北市民政局表示，北市府除為新人們規畫溫馨浪漫的聯合婚禮，更準備豐富抽獎禮品及參加紀念品，參加新人可獲得價值3000元以上的實用家電、卡柏蒂CUPETIT精品法式喜餅、Rosewood訂製香水、Lumia婚禮質感小包，以及客製化紀念結婚證書。
另外婚禮也準備豐富抽獎好禮，包含馬爾地夫蜜月旅行、L’AMOUR 30分裸鑽、知名品牌家電（共20組）等多項獎項，高達5成中獎機會。
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