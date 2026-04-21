到馬爾地夫度蜜月！北市聯合婚禮7／18登場送家電還有抽大獎

台北市公館圓環改造後，反讓新北市雙和地區塞車，新北藍綠持續攻防。新北市議員張維倩今天在議會質詢指出，既然台北市前副市長李四川說有解法，新北應趕快跟李四川請教，不要等到年底。交通局長鍾鳴時說，目前比較敏感的地段是下台北市的機車道，主要是改造後圓環消失，空間縮減導致，將持續觀察，並透過號誌、義交配置等改善，「有解法我們也會去請教他」。

2026-04-20 15:20